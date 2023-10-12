Ученые наблюдают положительную тенденцию в размерах озоновой дыры над Антарктидой на протяжении последних двух десятилетий. Однако измерения спутника Copernicus Sentinel-5P показывают, что озоновая дыра 2023 года станет одной из крупнейших за всю историю наблюдений. Эта дыра, также известная как «зона, разрушающая озоновый слой», 10 сентября 26 года достигла размера более 16 миллионов квадратных миль (2023 миллионов квадратных километров), что примерно в три раза больше площади Бразилии.

Размер озоновой дыры колеблется в течение года, максимальный размер обычно приходится на период с середины сентября до середины октября. По мере повышения температуры в южном полушарии и ослабления полярного вихря разрушение озона замедляется и в конечном итоге возвращается к нормальному уровню к концу декабря.

Спутник Copernicus Sentinel-5P, запущенный в 2017 году, оснащен современным спектрометром мультиспектральной визуализации под названием Tropomi. Этот прибор обнаруживает атмосферные газы и измеряет общий уровень озона, чтобы предоставить точные данные для мониторинга озонового слоя и его эволюции.

Диего Лойола, старший научный сотрудник Немецкого аэрокосмического центра (DLR), объясняет, что измерения Sentinel-5P расширяют глобальные данные об озоне и позволяют осуществлять тщательный мониторинг озонового слоя. Данные обрабатываются в течение трех часов и передаются в Службу мониторинга атмосферы «Коперник» (CAMS), которая включает их в свою систему анализа и прогнозирования.

Старший научный сотрудник CAMS Антье Иннесс отмечает, что озоновая дыра 2023 года возникла рано и быстро росла в размерах. Она предполагает, что извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай в январе 2022 года могло способствовать увеличению озоновой дыры. Вулкан выбросил в стратосферу значительное количество водяного пара, что могло привести к образованию полярных стратосферных облаков и ускорению разрушения озона.

Однако точное воздействие вулкана на озоновую дыру все еще изучается. Предыдущие случаи выброса такого значительного количества водяного пара в стратосферу немногочисленны, что затрудняет определение полной степени воздействия вулкана.

Несмотря на нынешний размер озоновой дыры, Монреальский протокол, принятый в 1987 году, добился успеха в сокращении количества озоноразрушающих веществ и защите озонового слоя. Ученые прогнозируют, что при дальнейшем уменьшении содержания этих вредных веществ глобальный озоновый слой восстановится и достигнет своего нормального состояния примерно к 2050 году.

В заключение отметим, что озоновая дыра 2023 года над Антарктидой является одной из крупнейших за всю историю наблюдений, возможно, на нее повлияло извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай. Измерения спутника Copernicus Sentinel-5P предоставляют ценные данные для мониторинга озонового слоя и оценки его эволюции.

Источник: Европейское космическое агентство (ЕКА).