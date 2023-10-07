Наблюдение Луны, Венеры, Юпитера и Сатурна на небе

В этой статье представлен краткий обзор текущих событий на небе, включая положение и движение Венеры, Юпитера и Сатурна.

На утреннем небе перед восходом солнца на востоке-юго-востоке можно увидеть яркую Венеру. В настоящее время он находится на максимальном интервале подъема перед восходом солнца, который продлится до 6 ноября. За час до восхода солнца Венера находится на высоте более 30° над горизонтом с востока на юго-восток и движется на восток перед созвездием Льва. Она расположена менее чем в 20° левее Регула, самой яркой звезды Льва. Однако из-за присутствия на небе яркой луны это может быть последнее утро за неделю, когда можно увидеть звезды Льва без помощи бинокля.

Юпитер, с другой стороны, можно найти на западном небе, менее чем в 20° вверх и более чем в 125° от Венеры. Разрыв между Венерой и Юпитером продолжает увеличиваться с каждым днем. Когда расстояние достигнет 180°, Юпитер зайдет, а Венера поднимется. Это произойдет 10 декабря. После этого Юпитер зайдет до восхода Венеры.

На вечернем небе Сатурн виден над горизонтом на юго-юго-востоке после захода солнца. Оно не такое яркое, как Венера или Юпитер, но по-прежнему остается одним из самых ярких звездообразных тел на небе. Сатурн можно найти примерно в 30° над горизонтом и примерно в 20° над звездой Фомальгаут.

Ночью Юпитер, Сатурн и Луна будут казаться западнее из-за вращения Земли. Сатурн будет на южном небе менее чем через три часа после захода солнца и зайдет более чем за час до восхода Венеры. Юпитер окажется на юго-востоке с приближением полуночи и снова будет виден на западном небе перед восходом солнца.

Наблюдение за Луной, Венерой, Юпитером и Сатурном на небе может дать увлекательный небесный опыт. Не упустите возможность увидеть эти красивые небесные тела, когда они движутся и взаимодействуют в ночном небе.

источники:

- Компьютерная программа MICA Военно-морской обсерватории США.