Арктур, вторая по яркости звезда, видимая в средних северных широтах, впервые появляется утром на востоке-северо-востоке перед восходом солнца. Она сияет с интенсивностью 100 солнц и является самой яркой звездой в северной половине неба. Арктур ​​также можно увидеть в западной части неба после захода солнца, он появляется на высоте более 10° над горизонтом с запада на северо-запад примерно через час после захода солнца.

Интересный факт об Арктуре заключается в том, что он находится достаточно далеко на севере, чтобы быть видимым как на западном вечернем, так и на восточном утреннем небе. В это время года оно находится под горизонтом примерно на три часа меньше, чем Солнце, что позволяет его видеть в обоих направлениях. Большую Медведицу можно использовать для поиска Арктура, поскольку изогнутая ручка указывает на нее.

Помимо Арктура, в утренние сумерки на востоке-юго-востоке также видна планета Венера. Венера появляется перед звездами созвездия Льва, и ее движение по звездному полю можно легко наблюдать каждое утро. Венера показывает фазы и в настоящее время находится в легкой выпуклой фазе, при этом 51% планеты освещен с нашего поля зрения.

Между тем, Юпитер находится на западном небе примерно за час до восхода Солнца и в настоящее время находится на высоте более 20° над западным горизонтом. Она постепенно удаляется от Венеры по мере ретроградного движения или движется на запад против звездного поля. Юпитер в конце концов зайдет по мере восхода Венеры, и 23 мая 2024 года две планеты встретятся в тесном соединении, но это будет трудно наблюдать из-за яркого солнечного света.

Наконец, после захода солнца на юго-восточном небе можно увидеть яркую полумесяц и Сатурн. Нептун также находится в том же бинокулярном поле, что и Луна, но вид на него затруднителен даже в безлунные ночи. У наблюдателей за небом с телескопами больше шансов увидеть это.

В целом небо наполнено интересными небесными объектами, которые можно наблюдать как перед восходом солнца, так и после его захода.

источники:

– Компьютерная программа MICA Военно-морской обсерватории США.