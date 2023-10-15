14 октября 2023 года солнечное затмение будет видно в западном полушарии. Во время этого затмения перед восходом солнца также будут видны блестящие Венера и Юпитер. Затмение начнется на береговой линии Орегона и продолжится на восток через Неваду, Юту, Колорадо, Аризону, Нью-Мексико, Техас и Мексиканский залив. Наблюдатели за небом на пути затмения станут свидетелями кольцевого или «огненного кольца» затмения, когда Луна не полностью закрывает Солнце, создавая кольцо света вокруг Луны.

За пределами основной тени наблюдатели за небом увидят частичное затмение в зависимости от расстояния до тропы. В Чикаго Луна будет закрывать 54% Солнца, а в Финиксе — 85% Солнца. Лучший способ наблюдать затмение — проецировать солнце через телескоп или бинокль на экран. Другой метод — использовать небольшое отверстие, например, в алюминиевой фольге, чтобы создать изображение затмения на белом экране. Перекрывающиеся листья на дереве также могут создавать естественные отверстия, которые проецируют на землю несколько изображений затмения.

Это затмение является предшественником полного солнечного затмения, которое будет видно на большей части Северной Америки 8 апреля 2024 года. Это предстоящее затмение произойдет менее чем через день после того, как Луна окажется в перигее, ближайшей к Земле точке. В результате Луна полностью закроет солнечный диск, обнажив солнечную корону.

Помимо затмения, на утреннем и вечернем небе происходят еще интересные небесные события. Перед восходом солнца на восточном небе можно увидеть блестящую Венеру вместе с Регулом, самой яркой звездой Льва. Венера медленно движется на восток и вскоре пройдет мимо Ро Леониса, еще одной звезды во Льве. Юпитер же можно увидеть на западном небе перед восходом солнца, рядом со звездами Хамаль и Менкар. Сатурн виден на юго-востоке после захода солнца, и хотя он не так ослепителен, как Венера и Юпитер, он все же представляет собой впечатляющее зрелище.

источники:

– «Солнечное затмение и утренние планеты» (исходная статья)