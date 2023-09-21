Яркие утренние планеты освещают регион Ориона

На утреннем небе две яркие планеты, Венера и Юпитер, окружают ослепительную область Ориона Млечного Пути. Венеру, также известную как Утренняя звезда, можно увидеть примерно в 30° над восточным горизонтом на востоке-юго-востоке, чуть ниже звезды Регул в созвездии Льва. Двигаясь на восток против звездного поля, Венера образует с Регулом форму перевернутого вопросительного знака, образуя очертания «Серпа Льва». Серп Луны, представляющий собой тонкую полоску, расположен примерно в 10° над восточным горизонтом, справа внизу от хвостовой звезды.

На другой стороне неба Юпитер восходит на западе-юго-западе перед восходом Солнца. Его можно увидеть примерно на середине неба, слева от самой яркой звезды в созвездии Овна Хамаля. Звездное скопление Плеяды, входящее в состав Тельца, расположено примерно на 18° выше Юпитера и расположено на западной окраине области Ориона. Орион, флагманское созвездие региона, можно увидеть примерно на полпути к западу-юго-западу и увидеть яркие звезды Бетельгейзе и Ригель.

Созвездие Ориона включает шесть из десяти самых ярких звезд, видимых в средних северных широтах. Сириус, самая яркая звезда ночного неба, можно найти на высоте более 30° вверх на южном небе, немного восточнее южного кардинального направления. Процион, часть Малого Пса, появляется на середине неба в верхнем левом углу Сириуса, образуя равносторонний треугольник, известный как Зимний треугольник с Бетельгейзе и Проционом.

Для тех, кто заинтересован в наблюдении этих небесных чудес в телескоп, Сатурн можно найти на юго-восточном небе после захода солнца, тогда как Марс не виден и заходит примерно через тридцать минут после Солнца. Сатурн, хотя и не такой яркий, как Венера или Юпитер, его кольца легко увидеть в телескоп. Юпитер восходит примерно через час после захода солнца, и с приближением полуночи его можно увидеть на высоте более 10° над восточным горизонтом.

Регион Ориона с его яркими звездами, звездными скоплениями и знаменитой туманностью Ориона, которая выглядит как зеленоватое туманное пятно под поясом Охотника, представляет собой захватывающее зрелище для изучения в бинокль. Ранним вечером Плеяды видны на небе, а в начале зимы область Ориона можно наблюдать на восточном небе после захода солнца. По мере смены времен года Орион перемещается по небу, в конечном итоге возвращаясь на восточное небо ранним летним утром.

источники:

- Компьютерная программа MICA Военно-морской обсерватории США.