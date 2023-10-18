Небо в ноябре 2023 года: Венера, Юпитер и Сатурн.

В ноябре 2023 года рано утром наблюдатели неба смогут увидеть прекрасное зрелище, состоящее из полумесяца и Венеры. Примерно за час до восхода солнца серп Луны, освещенный на 30%, можно увидеть на юго-восточном небе, расположенном более чем на полпути вверх. Блестящая Венера ярко сияет под углом более 20° вверху справа от лунного шара. Те, у кого есть бинокль, могут увидеть Денеболу, хвост Льва, примерно в 16.0° левее нижнего угла Луны.

В течение следующих нескольких дней Венера, Луна и звезда Зания (также известная как Эта Девы) появятся в одном и том же поле зрения. Наблюдатели могут наблюдать, как Луна постепенно приближается к Венере, в то время как Венера удаляется от Завиджавы и приближается к Зании. Утром 13-го числа Венера пройдет мимо Зании. В бинокль можно также наблюдать далекое звездное поле рядом с Венерой.

Кроме того, зрители могут искать на Луне земной свет, вызванный солнечным светом, отражающимся от океанов, облаков и суши Земли. Это явление мягко освещает ночную часть Луны, добавляя ей красоты.

Юпитер, еще одну выдающуюся планету, можно увидеть на вечернем небе. На западе он невысокий и по мере захода становится более тусклым. Несмотря на эффекты атмосферного затемнения и размытия, Юпитер остается видимым до захода солнца, в отличие от Сатурна.

Говоря о Сатурне, его можно найти на высоте более 30° на юго-юго-востоке примерно через час после захода солнца. Она медленно движется на восток перед Водолеем и в настоящее время находится примерно в 6.7° левее верхнего угла Денеба Альгеди, хвоста Козерога. Сатурн постепенно движется к Скату, ноге Водолея, и Лямбде Водолея. Также виден Фомальгаут, расположенный примерно в 20 ° левее нижнего угла Сатурна и почти в 15 ° над горизонтом. Сатурн виден в течение нескольких часов после захода солнца, а затем заходит на запад-юго-западе.

Таким образом, ноябрь 2023 года предоставит любителям неба возможность наблюдать серп Луны и Венеру на утреннем небе перед восходом солнца. Кроме того, Юпитер и Сатурн можно легко увидеть в вечерние часы. Так что хватайте бинокль и приготовьтесь к захватывающему небесному зрелищу в этом месяце!

Определения:

– Earthshine: отраженный от Земли солнечный свет, освещающий темную часть Луны.

– Денебола: название звезды Бета Льва, расположенной в созвездии Льва.

– Зания: Зания, также известная как Эта Девы, является звездой в созвездии Девы.

источники:

– Компьютерная программа MICA Военно-морской обсерватории США.