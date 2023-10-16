Луна последней четверти и блестящая Венера на небе

5 ноября 2023 г.: Луна последней четверти видна перед восходом солнца в сопровождении яркого присутствия Венеры на востоке-юго-востоке. Луна в настоящее время наполовину полная, и ее можно увидеть на востоке, между тусклыми звездами созвездия Рака. По мере приближения утренних сумерек луна поднимается выше на востоке-юго-востоке.

Венера, известная как Утренняя звезда, ярко сияет под углом более 30° над горизонтом с востока на юго-восток. Она расположена примерно в 40° левее нижнего угла Луны и движется на восток перед далекими звездами созвездия Девы. Венера расположена всего на 0.7° над Завиявой, также известной как Бета Девы, и завтра утром пройдет в пределах 0.5° от звезды. Чтобы найти Завиджаву вблизи планеты, рекомендуется использовать бинокль.

Наблюдение Венеры в телескоп позволяет выявить ее фазы: текущая фаза выпуклая, что означает, что она освещена примерно на 57%. Эта фаза называется утренней лунной фазой. В ближайшие дни Венера продолжит приближаться к звезде Спика, которую можно найти примерно в 5° вверх на востоке, примерно в 27° левее нижнего угла Венеры. Эти двое достигнут широкого соединения примерно через неделю после 22-го числа.

На вечернем небе не видно ни Меркурия, ни Марса. Наибольшего удаления от Солнца Меркурий достигнет 4 декабря, но его низкое положение на юго-западе неба затрудняет его видимость в вечерние часы. Марс, с другой стороны, движется к верхнему соединению 17 ноября и в конечном итоге станет видимым на утреннем небе.

Однако Сатурн можно увидеть на юго-юго-востоке после захода солнца, он сияет ярче, чем большинство других звезд на небе. Недавно он завершил свое ретроградное движение и движется на восток, хотя и медленными темпами. Сатурн можно найти в том же бинокулярном поле зрения, что и Денеб Альгеди, хвост Козерога, примерно на 6.7° к правому нижнему краю планеты. Он постепенно приближается к Скату и Лямбде-Водолею.

Юпитер находится более чем на 10° над восточным горизонтом и ретрограден перед Овном, к западу от воображаемой линии от Хамаля до Менкара. После противостояния Юпитер будет виден всю ночь.

источники:

- Компьютерная программа MICA Военно-морской обсерватории США.

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