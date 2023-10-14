Юпитер в оппозиции: впечатляющее небесное событие

Юпитер, самая большая планета в нашей солнечной системе, будет находиться на небе всю ночь 3 ноября 2023 года, когда Земля пройдет между планетой и Солнцем. Это означает, что Юпитер будет виден на восточном небе после захода солнца и на западе перед восходом Солнца.

В это время Юпитер будет находиться в оппозиции, а это значит, что Земля находится точно между Юпитером и Солнцем. Эта конфигурация называется оппозицией, потому что Солнце и Юпитер находятся на небе под углом 180° и смотрят в противоположных направлениях. В отличие от некоторых небесных явлений, наблюдать Юпитер во время противостояния не обязательно, поскольку планета всегда невероятно яркая.

С помощью телескопа наблюдатели могут мельком увидеть как минимум четыре крупнейших спутника Юпитера и облака, которые из-за быстрого вращения планеты движутся параллельно экватору. Можно также стать свидетелем Большого Красного Пятна, долгоживущего атмосферного возмущения, проходящего через видимое лицо Юпитера. Ночью можно наблюдать самые большие луны, исполняющие медленный танец вокруг планеты.

Помимо Юпитера, на небе происходят и другие небесные события. Венера, утренняя звезда, будет видна на востоке-юго-востоке перед восходом Солнца. Его можно будет увидеть вместе с Завижавой, также известной как Бета Девы, в созвездии Девы. Перед восходом солнца выпуклая луна будет высоко на юго-западе, рядом с Близнецами. Сатурн, Кольцевое чудо, после захода солнца будет находиться на высоте более 30° на юго-юго-востоке.

источники:

- Компьютерная программа MICA Военно-морской обсерватории США.