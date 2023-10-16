Линн Макват и Демис Хассабис прочитают лекцию по Национальной программе Гэрднера 2023 года

Фонд Гайрднера известен своим признанием значительного вклада в исследования в области лечения и облегчения заболеваний. В рамках лекции по Национальной программе Гэрднера 2023 года компания McGill Research + Innovation примет Линн Э. Макват и Демиса Хассабиса, лауреатов престижной Международной премии Канады Гэрднера.

Демис Хассабис, соучредитель и генеральный директор Google DeepMind, получил известность благодаря своему опыту в области искусственного интеллекта (ИИ). Он получил признание за вклад в разработку AlphaFold, основанного на искусственном интеллекте решения давней проблемы прогнозирования структуры белка. AlphaFold предоставил научному сообществу наиболее точное и полное представление о структуре протеома человека, открыв огромный потенциал для прогресса в биологических и медицинских исследованиях.

Хассабис не только фокусируется на достижениях в области искусственного интеллекта, но также подчеркивает важность этических соображений в этой области. Мечтая создать общий искусственный интеллект, он возглавляет усилия по разработке машин, которые могут учиться, думать и решать сложные проблемы. В то же время он выступает за ответственные исследования в области искусственного интеллекта, подчеркивая необходимость учитывать долгосрочные социальные последствия мощных технологий.

Линн Макват, эксперт по молекулярным основам заболеваний человека, включая механизмы распада мРНК, также выступит с лекцией на мероприятии. Ее исследования сосредоточены на разработке методов лечения заболеваний, связанных с гиперактивированным нонсенс-опосредованным распадом мРНК, таких как синдром ломкой Х-хромосомы. Инновационное открытие Макват нонсенс-опосредованного распада мРНК принесло ей Канадскую международную премию Гайрднера в 2015 году. Ее лекция будет посвящена этой области знаний, исследуя роль нонсенс-опосредованного распада мРНК в здоровье и болезнях человека.

Лекции и сессия вопросов и ответов пройдут в амфитеатре Жанны Тимминс в Нейро (больница Монреальского неврологического института) 23 октября 2023 года с 2:30 до 4:30. После мероприятия состоится прием. На мероприятие рекомендуется записываться заранее.

источники:

– Фонд Гайрднера: https://gairdner.org/

– McGill Research + Innovation: https://www.mcgill.ca/innovation/

– Google DeepMind: https://deepmind.com/

– Европейская лаборатория молекулярной биологии: https://www.embl.de/

– Новости науки: https://www.sciencemag.org/