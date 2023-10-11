Главный технолог Центра Эймса

В этой статье освещаются исследовательские проекты и главные исследователи Центра Эймса в различных областях технологий и исследований. В число упомянутых проектов входят биологический аблятор, отражающий излучение (BIRRA), позволяющий совершать посадки на газовые планеты-гиганты, складной космический телескоп (CST) для получения изображений и наблюдения наноспутников, компьютерное моделирование абляционных материалов для входа в атмосферу и технология инкапсуляции для Доставка медицинских препаратов для длительных космических путешествий.

Биологический отражающий излучение аблятор (BIRRA) для обеспечения возможности спуска и посадки на газовые планеты-гиганты или в радиационно-интенсивные среды

Проект BIRRA, возглавляемый Сильвией Джонсон, направлен на разработку теплового экрана, способного отражать радиацию во время входа в атмосферу. Традиционные системы тепловой защиты для миссий по возвращению в атмосферу тяжелы, поэтому в этом проекте исследуется использование упорядоченных структур, встречающихся в природе, для создания материалов, способных отражать радиацию.

Складной космический телескоп (CST) для наноспутниковой визуализации и наблюдения

Проект складного космического телескопа, возглавляемый Элвудом Агасидом, направлен на разработку компактной системы получения изображений с использованием наноспутников. Наноспутники, соответствующие стандарту CubeSat, можно быстро создавать и развертывать в качестве вторичной полезной нагрузки на различных ракетах-носителях. Целью этого проекта является интеграция развертываемого телескопа в наноспутник, чтобы продемонстрировать экономическую эффективность и универсальность наноспутников для миссий по съемке и наблюдению.

Компьютерное моделирование абляционных материалов: применение к фенольному пиролизу

Джон Лоусон возглавляет проект «Вычислительное моделирование абляционных материалов», целью которого является разработка надежных вычислительных методов моделирования пиролиза фенольных полимеров. Абляционные материалы необходимы для сложных миссий по входу в атмосферу, а существующие материалы ограничивают некоторые миссии НАСА. Улучшение понимания и моделирования пиролиза поможет в разработке новых абляционных материалов и усовершенствовании конструкции систем тепловой защиты.

Технология инкапсуляции для доставки медицинских препаратов

В области космической медицины проект «Технологии инкапсуляции», возглавляемый Дэвидом Дж. Лофтусом, сосредоточен на разработке метода инкапсуляции клеток, которые могут доставлять терапевтические агенты. Эта технология будет полезна для длительных космических путешествий, поскольку она может предотвратить отторжение клеток иммунной системой и обеспечить контролируемое высвобождение терапевтических белков. В проекте используются пористые углеродные сетчатые капсулы в качестве иммунного щита и средства доставки терапевтических агентов.

В этой статье представлен обзор разнообразных исследовательских проектов, проводимых в Центре Эймса, с акцентом на инновационные подходы и технологии, разрабатываемые для продвижения космических исследований и технологий.