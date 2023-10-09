Человеческие следы, обнаруженные в национальном парке Уайт-Сэндс, намекают на древних жителей Нью-Мексико

Исследователи сделали поразительное открытие в национальном парке Уайт-Сэндс, обнаружив следы, которые позволяют предположить, что люди могли населять территорию нынешнего Нью-Мексико более 20,000 12,000 лет назад. Это открытие бросает вызов предыдущим представлениям о том, что люди впервые поселились в этом регионе около XNUMX XNUMX лет назад.

Следы были найдены в гипсовых песчаных дюнах парка, сохранившихся на протяжении тысячелетий благодаря уникальным геологическим условиям. Анализируя глубину, ширину и длину шага следов, исследователи смогли получить важную информацию о людях, оставивших свой след.

Ученые уже давно заинтересованы в понимании графика миграции и расселения людей в Северной Америке. Эта находка представляет собой ценное свидетельство того, что люди присутствовали на территории нынешнего Нью-Мексико гораздо раньше, чем считалось ранее, что дополняет наше понимание доисторической истории человечества на континенте.

Это открытие также поднимает вопросы о том, как эти первые жители прибыли в этот регион. Предполагается, что они, возможно, следовали за дичью по древним миграционным путям или перемещались по водным путям, со временем расширяя свои территории.

Будут проведены дальнейшие исследования следов, чтобы получить больше информации о поведении и образе жизни этих древних людей. Изучая следы более детально, исследователи надеются узнать о пропорциях их тел, поле и даже возможном взаимодействии с окружающей средой.

Эта замечательная находка открывает новые возможности для археологических исследований и подчеркивает важность постоянных исследований в районах, известных своей богатой историей. Это свидетельство ценности сохранения и защиты природных ландшафтов, таких как национальный парк Уайт-Сэндс, которые продолжают открывать захватывающие возможности нашего общего прошлого.

источники:

- Служба национальных парков