Древняя ДНК плодовых мушек

Исследователи из Университета Висконсин-Мэдисон и Лундского университета провели исследование, анализируя ДНК плодовых мух из музейных коллекций, датируемых 200 годами. Эти плодовые мухи, известные с научной точки зрения как Drosophila melanogaster, уже более столетия являются ключевым животным для генетических исследований. Мухи были собраны натуралистами в Европе в период с начала 1800-х по 1930-е годы. Исследователи смогли извлечь и проанализировать ДНК этих древних мух, открыв новую информацию об их эволюции.

Исследование показало, что мухи, собранные в начале 1800-х годов, были генетически более похожи на современных мух, чем мухи, собранные в 1930-х годах. Вероятно, это связано с тем, что более старые мухи оказались в числе первых, прибывших в регион, что привело к генетическому дрейфу и большей изменчивости популяции. Однако со временем мухи скрестились с мухами из других частей Европы, их генетическая уникальность уменьшилась.

Исследователи также выявили несколько генов, которые проявили признаки эволюционного давления. Было обнаружено, что один ген, Cyp6g1, делает мух более устойчивыми к пестициду ДДТ, который был введен в употребление в 1940-х годах. Другой ген, Ahcy, сыграл роль в адаптации мух к более низким температурам и более коротким дням в высоких широтах.

Исследование демонстрирует ценность музейных коллекций для генетических исследований, а также важность изучения древней ДНК для понимания эволюции видов. Плодовая мушка с ее короткой продолжительностью жизни (50 дней) предоставляет уникальную возможность изучить генетические изменения, произошедшие на протяжении тысяч поколений.

источники:

– Университет Висконсин-Мэдисон

– Лундский университет