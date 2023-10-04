Двадцатилетний интервал времени Эта Киля: новый взгляд на звездный взрыв

Наблюдения рентгеновской обсерватории «Чандра» в сочетании с данными телескопа XMM-Newton ЕКА предоставили новую интересную информацию о звездном взрыве, известном как «Великое извержение» в Эта Киля. Это извержение произошло в середине 1800-х годов и было настолько интенсивным, что система яростно выбросила массу, эквивалентную 10-15 Землям, образовав плотный пузырь газа, названный Туманностью Гомункула.

Чандра сделала снимки Эта Киля в 1999, 2003, 2009, 2014 и 2020 годах, что позволило ученым изучить расширение материала Великого извержения в течение двух десятилетий. Последние наблюдения выявили не только яркое рентгеновское кольцо вокруг туманности Гомункул, но и более слабое рентгеновское кольцо, которое дает ценную информацию о жестокой истории Эта Киля.

Считается, что слабый рентгеновский снаряд является взрывной волной Великого извержения 1840-х годов, которая ранее была неизвестна. Это открытие проливает свет на предысторию Эта Киля и дополняет наше понимание ее эволюции. Ведущий автор исследования Майкл Коркоран объясняет, что эта слабая рентгеновская оболочка «рассказывает важную часть предыстории Эта Киля, которую иначе мы бы не узнали».

Дальнейший анализ показывает, что внешняя оболочка рентгеновских лучей возникла из материала, выброшенного умирающей звездой перед Великим извержением. Движение сгустков в этом регионе, наблюдаемое космическим телескопом Хаббла, указывает на то, что этот материал, вероятно, был выброшен между 1200 и 1800 годами. Взрывная волна Великого извержения нагрела эти сгустки до миллионов градусов по Цельсию, создав яркий X- лучевое кольцо. Теперь взрывная волна вышла за пределы кольца, предоставляя дополнительные доказательства того, что Великое извержение, вероятно, было вызвано слиянием двух звезд в трехзвездной системе.

Совместные усилия Чандры и XMM-Newton продемонстрировали возможности объединения наблюдений с разных астрономических инструментов для более глубокого понимания этих звездных явлений. Результаты были опубликованы в «Астрофизическом журнале» и способствуют нашим знаниям о сложной динамике и эволюции взрывных звездных событий.

источники:

– Астрофизический журнал (опубликованное исследование)

– Изображение предоставлено: Рентген: NASA/SAO/GSFC/M. Коркоран и др.; Обработка изображений: L Frattare, J Major, N Wolk, SAO/CXC