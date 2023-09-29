Предстоящие астрономические события в октябре: метеоритные дожди и затмения

Октябрь обещает стать захватывающим месяцем для звездочетов и любителей астрономии: должно произойти несколько небесных событий. От метеоритных дождей до затмений — каждые выходные в ночном небе можно будет наблюдать что-то уникальное.

Первое событие, которое начнется в этом месяце, — это метеорный поток Дракониды, пик которого достигнет своего пика после захода солнца в воскресенье, 8 октября. В отличие от многих других метеорных потоков, которые происходят поздно ночью, Дракониды можно наблюдать в вечерние часы. Хотя обычно он приносит около 10 метеоров в час, известно, что иногда он вызывает метеорные бури с количеством падающих звезд до 100 в час. Однако в этом году такого всплеска не ожидается.

В субботу, 14 октября, произойдет солнечное затмение. Это кольцевое солнечное затмение, также известное как затмение «огненного кольца», происходит, когда Луна не полностью закрывает Солнце, в результате чего вокруг Луны образуется ореол солнечного света. Это событие будет видно в узкой зоне от южного Орегона до южного Техаса, в то время как остальная часть Северной Америки испытает частичное солнечное затмение.

Вслед за метеорным потоком Дракониды менее чем через две недели, в ночь с пятницы, 20 октября, на раннее утро субботы, 21 октября, произойдет метеорный поток Ориониды. Ориониды, излучающие около 20 падающих звезд в час, представляют собой великолепное зрелище для наблюдателей за небом. Эти метеоры, по-видимому, происходят из созвездия Ориона.

Наконец, месяц завершится частичным лунным затмением во время выходных в полнолуние. Это частное лунное затмение лучше всего будет видно из Европы, Африки и Азии, тогда как Северная Америка в значительной степени пропустит это зрелище. Октябрьское полнолуние, также известное как «Луна Охотника», имеет различные прозвища, такие как «Луна падающих листьев», «Замерзающая луна» и «Луна миграции».

Помните, что при наблюдении солнечных затмений крайне важно защищать глаза, используя солнечные фильтры или очки для затмения. Наслаждайтесь предстоящими астрономическими событиями и не забудьте укутаться, чтобы согреться этими прохладными осенними ночами.

Определения:

– Дракониды: метеорный дождь, пик которого приходится на начало октября и иногда вызывает метеорные бури.

– Кольцевое солнечное затмение: тип солнечного затмения, при котором Луна не полностью закрывает Солнце, в результате чего вокруг Луны образуется кольцо солнечного света.

– Ориониды: метеорный дождь, который происходит в конце октября, при этом метеоры, кажется, исходят из созвездия Ориона.

– Частичное лунное затмение: лунное затмение, при котором только часть Луны проходит через тень Земли.

источники:

– ЗемляНебо