Последствия планетарного столкновения: ключ к разгадке эволюции планетных систем

Международная группа астрономов сделала экстраординарное открытие, предоставив первое в истории доказательство последствий столкновения двух планет-гигантов в далекой солнечной системе. Это важное открытие раскрывает понимание эволюции планетных систем посредством бурных событий.

Первоначально команда наблюдала затемнение родительской звезды 2MASS J08152329-3859234 в декабре 2021 года. Дальнейшие исследования показали, что затемнение было вызвано затмением, продолжавшимся примерно 500 дней. Что сделало это событие особенно интересным, так это то, что оно произошло через 2.5 года после увеличения яркости, что позволяет предположить, что орбитальный период объекта, вызвавшего затмение, составляет не менее 2.5 лет.

Астрофизик Мэтью Кенворти, ведущий автор исследования, выразил свою интригу, заявив: «Тогда я знал, что это необычное событие». Проанализировав данные компьютерной модели, команда пришла к выводу, что столкновение двух суперземель, ледяных гигантов тяжелее Земли, но легче Нептуна, привело к образованию обломков, которые позже выстроились перед звездой, уменьшив ее яркость в видимых длинах волн. Это выравнивание привело к тому, что ученым показалось загадочным затмением.

Возраст самой звезды составляет примерно 300 миллионов лет, что значительно моложе нашего Солнца, возраст которого составляет 4.6 миллиарда лет. Сильные столкновения были обычным явлением в ранней истории нашей Солнечной системы, но исследования показывают, что такие столкновения прекратились около 3.9 миллиардов лет назад. Эти исследования также предполагают, что зрелые планеты могут сталкиваться, предлагая ценную информацию о том, как планетные системы развиваются и изменяются с течением времени.

Ожидается, что будущие наблюдения с использованием космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА позволят дополнительно изучить распространение пылевого облака, возникшего в результате столкновения, что потенциально приведет к образованию свиты спутников вокруг оставшейся планеты.

Результаты этого исследования, опубликованные в журнале Nature, подчеркивают динамичную и хаотическую природу планетных систем, проливая свет на захватывающие и жестокие события, которые формируют космические окрестности.

источники:

«Последствия столкновения планет», Природа