Подтверждение: черная дыра M87* вращается

Ученые подтвердили, что сверхмассивная черная дыра M87*, известная своим культовым изображением нечеткого оранжевого бублика, действительно вращается. M87* находится в самом сердце галактики Мессье 87 (M87), расположенной примерно в 55 миллионах световых лет от Земли. Объявление было сделано после двух десятилетий наблюдений с использованием сети радиотелескопов.

Особый интерес исследователей вызвало изучение мощной струи излучения и частиц, исходящей из M87*. Они обнаружили, что эта струя следует 11-летнему циклу, раскачиваясь как маятник. Считается, что это явление является результатом гравитационного взаимодействия между черной дырой, которая, по оценкам, в 6.5 миллиардов раз массивнее Солнца, и окружающим ее материальным диском. Полученные результаты предоставляют убедительные доказательства вращения черной дыры.

Чтобы подтвердить период колебания самолетов, команда собрала данные с высоким разрешением за два десятилетия и провела тщательный анализ. Они определили, что струя меняет свое направление примерно на 10 градусов каждые 11 лет. Эти результаты согласуются с результатами суперкомпьютерного моделирования и способствуют нашему пониманию того, как формируются и развиваются черные дыры.

Исследование также поддерживает общую теорию относительности Альберта Эйнштейна, которая предполагает, что вращающаяся черная дыра притягивает окружающую ткань пространства и времени. Этот эффект, известный как «перетаскивание кадра», возникает, когда ось вращения черной дыры не совсем совпадает с осью вращения окружающего аккреционного диска.

Исследователи сравнивают эти наблюдения с колеблющимися струями, наблюдаемыми из другой черной дыры, расположенной ближе к Земле, которая колеблется гораздо быстрее, в несколько минут. Однако более длительный период колебаний, наблюдаемый в M87*, соответствует предсказаниям Эйнштейна.

Конкретные процессы, которые заставляют черные дыры вращаться, еще до конца не изучены. Одна из теорий предполагает, что черные дыры меньшего размера образуются путем поглощения звездного вещества через аккреционный диск, что приводит к быстрому вращению. Со временем эти черные дыры могут объединиться и образовать сверхмассивные черные дыры. Подтверждение скорости вращения черных дыр различных размеров могло бы помочь подтвердить эту гипотезу.

В заключение, подтверждение существования вращающейся черной дыры M87* дает ценную информацию о поведении и эволюции черных дыр. Это исследование, опубликованное в журнале Nature, знаменует собой значительный шаг на пути к пониманию этих небесных явлений.

источники:

1. Статья: «Подтверждение: черная дыра M87* вращается»

2. Первоисточник: Nature (https://www.nature.com/articles/s41567-021-01354-0)