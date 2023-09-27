Медицинская школа Университета Миннесоты получила грант в размере 16 миллионов долларов на раскрытие электрической схемы мозга

Медицинская школа Университета Миннесоты получила грант в размере 16 миллионов долларов от инициативы Национального института здравоохранения (NIH) по исследованию мозга посредством продвижения инновационных нейротехнологий® (BRAIN). Финансирование будет направлено на поддержку новаторского проекта, направленного на разгадку тайн «схемы подключения» мозга и того, как его нейроны связаны и общаются друг с другом.

Цель этого проекта, известного как BRAIN CONNECTS, — лучше понять, как сложные нейронные пути формируют поведение человека. Исследование будет сосредоточено на картировании связей между конкретными областями мозга, ответственными за функции более высокого уровня, такие как внимание и принятие решений. Традиционные методы картирования имеют ограничения, поэтому команда будет сочетать передовые методы, в том числе передовую МРТ, оптическую визуализацию и методы маркировки клеток, чтобы преодолеть этот разрыв.

По словам Камила Угурбила, доктора философии, главного исследователя, «BRAIN CONNECTS следует по стопам проекта Human Connectome, но идет дальше, используя передовую МРТ вместе с другими новыми инструментами. Этот подход предоставит нам более подробную и гораздо более ясную картину работы мозга».

Нынешние методы картирования связей мозга либо не имеют необходимого разрешения, либо не способны масштабироваться на большие области всего мозга. Целью BRAIN CONNECTS является разработка инструментов, позволяющих получать карты связей всего мозга с беспрецедентным уровнем детализации и масштаба.

Сара Хейлброннер, доктор философии, главный исследователь и доцент Медицинского колледжа Бэйлора, подчеркнула важность понимания электрической схемы мозга: «НИЗ делает важные инвестиции в раскрытие одной из наиболее важных особенностей анатомии мозга – его электрической схемы или как нейроны устроены для общения друг с другом. В будущем это принесет большие дивиденды в плане нейромодулирующего лечения заболеваний головного мозга».

Целью проекта является создание точных электрических схем с использованием мультимодального, межвидового и многомасштабного подхода. Эти подробные диаграммы дадут важную информацию о связях мозга и их влиянии на познание, поведение и болезни. В команду ученых, участвующих в этом проекте, входят эксперты из Медицинской школы Университета Миннесоты, Колледжа науки и техники Университета М, Ноттингемского университета, Шэньчжэньского института передовых технологий, Техасского университета в Остине, Оксфордского университета, Университета Вандербильта, Колд-Спринг. Лаборатории Харбора и Институт Аллена.

Помимо составления схемы электрической схемы мозга, команда планирует разработать методы лечения заболеваний головного мозга. Понимание и устранение нарушений связности мозга, которые часто встречаются при психиатрических и неврологических заболеваниях, является важным шагом на пути внедрения эффективных решений.

Этот проект поддерживается инициативой NIH BRAIN Initiative и использует группу медицинских исследований (MDT) Университета Миннесоты в области оптической визуализации и науки о мозге.

источники:

– Медицинская школа Университета Миннесоты получает грант в размере 16 миллионов долларов на поддержку исследований электрической схемы мозга.

– Грант NIH BRAIN Initiative UM1NS132207