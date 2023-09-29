Астероид Бенну потенциально может столкнуться с Землей через 159 лет, предупреждает эксперт

Новое исследование предполагает, что существует вероятность столкновения астероида с Землей в ближайшие 159 лет с потенциально катастрофическими последствиями. Профессор астрофизики Бертрам Битч из Университетского колледжа Корка (UCC) в Ирландии предупредил, что астероид Бенну может ударить по нашей планете, создав угрозу для человечества. Хотя вероятность столкновения относительно невелика — один из 2700, последствия могут быть катастрофическими.

Астероид Бенну размером 1640 футов считается массивным. Если бы он столкнулся с Землей, он мог бы создать кратер шириной 6 километров и нанести значительный ущерб зданиям на большой территории. Это тревожное предсказание основано на неопределенности, связанной с будущими гравитационными столкновениями, которые может испытать астероид, что затрудняет точный расчет его траектории.

Положительным моментом является то, что космический корабль НАСА «Осирис-Рекс» успешно собрал образцы почвы с астероида Бенну и доставил их на Землю всего несколько дней назад. Эти важные данные помогут ученым понять происхождение Вселенной, а также дать представление о самих астероидах. Кроме того, это поможет в разработке защитных механизмов для защиты Земли от потенциальных столкновений с астероидами.

НАСА в настоящее время анализирует 250 г почвы, собранной с астероида Бенну. Это исследование будет способствовать лучшему пониманию астероидов и может привести к созданию стратегий по отклонению или уничтожению опасных астероидов. Конечная цель – обеспечить безопасность нашей планеты и предотвратить будущие катастрофические события.

В заключение, хотя перспектива столкновения астероидов может вызывать тревогу, продолжающиеся исследования и достижения в области технологий позволяют нам лучше понять и потенциально смягчить эти риски. Продолжая изучать астероиды, подобные Бенну, ученые работают над защитой нашей планеты и продолжением человечества.

источники:

– Echo Live: профессор астрофизики Университетского колледжа Корка Бертрам Битч

- Программа Имперского колледжа Лондона по воздействию на Землю

- Космический корабль НАСА Осирис-Рекс