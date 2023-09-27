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Недавно обнаруженный гигантский ископаемый паук проливает свет на вымирание пауков

ByРоберт Эндрю

сентябрь 27, 2023
Недавно обнаруженный гигантский ископаемый паук проливает свет на вымирание пауков

Группа австралийских учёных во главе с Австралийским музеем и Университетом Нового Южного Уэльса сделала революционное открытие — гигантского ископаемых пауков, принадлежащих к семейству пауков-люков с кисточками. Это ископаемое, получившее название Megamonodontium mccluskyi, является первым когда-либо найденным в своем роде и дает ценную информацию об истории эволюции пауков.

По оценкам ученых, возраст ископаемого составляет от 11 до 16 миллионов лет, и оно было обнаружено в Макгратс-Флэт, Новый Южный Уэльс, местонахождении окаменелостей, известном своей богатой железом породой, называемой гетитом. Ископаемое паука принадлежит к семейству Barychelidae и в пять раз крупнее современного паука из рода Monodontium.

По словам доктора Мэтью МакКарри, палеонтолога из Университета Нового Южного Уэльса, это открытие заполняет значительный пробел в нашем понимании прошлого пауков и дает новую информацию об их вымирании. Он объясняет, что ближайший из ныне живущих родственников этого ископаемого встречается во влажных лесах от Сингапура до Папуа-Новой Гвинеи, что позволяет предположить, что эта группа когда-то обитала в аналогичных условиях на материковой части Австралии. Однако по мере того, как Австралия стала более засушливой, этот вид пауков, вероятно, вымер.

Доктор Роберт Рэйвен, арахнолог из Квинслендского музея и руководитель исследования, подчеркивает значимость этого открытия. Это не только самый крупный окаменелый паук, найденный в Австралии, но и первая в мире окаменелость семейства Barychelidae. Эту редкость обнаружения окаменелостей пауков можно объяснить тем, что они проводят большую часть своего времени внутри нор, что не позволяет им находиться в подходящей среде для окаменения.

Окаменелости из Макгратс-Флэт были тщательно исследованы с помощью сканирующей электронной микроскопии, что позволило ученым изучить сложные детали когтей, ног и тела паука. Этот анализ выявил волосоподобные структуры, называемые щетинками, которые выполняют различные функции, такие как распознавание химических веществ, обнаружение вибраций, защита от угроз и даже производство звуков.

Это революционное открытие не только расширяет наши знания об окаменелостях австралийских пауков, но также дает ценную информацию о вымирании видов пауков. Благодаря дальнейшим исследованиям и исследованиям ученые надеются узнать больше об истории эволюции и тайнах этих удивительных существ.

Справочник журнала:
Мэтью Р. МакКарри, Майкл Фрезе, Роберт Рэйвен. Большой паук-люк с кисточками (Mygalomorphae: Barychelidae) из миоцена Австралии. Зоологический журнал Линнеевского общества. DOI: 10.1093/zoolnnean/zlad100

источники:
– Австралийский музей
– Университет Нового Южного Уэльса
– Музей Квинсленда

By Роберт Эндрю

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