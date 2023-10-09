Недавно обнаружен огромный по размеру 14,300-летний шторм

В ходе захватывающего открытия ученые нашли свидетельства мощного шторма, произошедшего примерно 14,300 XNUMX лет назад. Было обнаружено, что этот шторм, который в настоящее время является самым сильным штормом за всю историю наблюдений, примерно в два раза превышает размер ранее выявленных мощных штормов.

Считается, что эти древние штормы, известные как «События Мияке», были гораздо более мощными, чем все, что наблюдалось в последнее время. В частности, недавно обнаруженный шторм, по оценкам, был на целый порядок больше по размеру, чем предыдущие штормы.

Чтобы раскрыть эту информацию, исследователи провели исследование с участием экспертов из Великобритании, Франции и Чехии. Они сосредоточили свое расследование на Южных Французских Альпах, в частности на реке Друзе и ее размытых берегах.

Чтобы измерить уровень радиоуглерода и определить возраст урагана, ученые исследовали древние деревья, найденные на эродированных берегах реки. Проанализировав сохранившиеся деревья, они смогли подтвердить возникновение 14,300-летнего шторма и оценить его огромные размеры.

Это открытие проливает новый свет на экстремальные погодные явления, произошедшие тысячи лет назад. Понимание размера и интенсивности этих штормов дает ценную информацию о древних климатических моделях Земли и потенциальном воздействии будущих экстремальных погодных условий.

Стоит отметить, что радиоуглеродное датирование — это метод, используемый для определения возраста органических материалов, таких как деревья, путем изучения распада присутствующих в них радиоактивных изотопов углерода.

В целом, это новаторское исследование демонстрирует силу научных исследований в раскрытии древних климатических явлений. Изучая свидетельства прошлого, исследователи могут улучшить наше понимание геологической и атмосферной истории Земли, а также ее потенциальных последствий для будущего.

Ссылки:

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– Радиоуглеродное датирование: [Определение]

– События Мияке: [Определение]

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