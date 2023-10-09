Кольца древних деревьев свидетельствуют о колоссальной солнечной буре, произошедшей 14,300 XNUMX лет назад

Инновационное открытие международной группы ученых выявило колоссальный скачок уровня радиоуглерода примерно 14,300 XNUMX лет назад, проливая свет на самую большую солнечную бурю, когда-либо обнаруженную. Исследование, подробно описанное в публикации «Философские труды Королевского общества А: Математические физические и инженерные науки», включало измерение уровней радиоуглерода в кольцах древних деревьев, найденных во французских Альпах.

Изучая отдельные годичные кольца, исследователи смогли идентифицировать замечательный радиоуглеродный всплеск возрастом 14,300 XNUMX лет. Всплеск, вызванный огромной солнечной бурей, выбросившей значительное количество энергичных частиц в атмосферу Земли, сравнили с измерениями бериллия, полученными из ледяных кернов Гренландии.

Исследование определило, что эта недавно обнаруженная солнечная буря является крупнейшей в своем роде, превосходя ранее выявленные события вдвое. Эти солнечные бури, известные как «События Мияке», происходили девять раз за последние 15,000 XNUMX лет, но никогда непосредственно не наблюдались.

Результаты этого исследования вызвали обеспокоенность по поводу потенциального катастрофического воздействия подобных солнечных бурь на наше современное технологическое общество. Эдуард Бард, ведущий автор исследования, подчеркнул связь между экстремальными солнечными явлениями и производством радиоуглерода, подчеркнув разрушительные последствия, которые эти штормы могут иметь для современной инфраструктуры, такой как телекоммуникации, спутниковые системы и электросети.

Тим Хитон, профессор прикладной статистики в Университете Лидса, подчеркнул возможность необратимого повреждения трансформаторов в электросетях, спутниках навигации и связи, а также повышенный радиационный риск для астронавтов во время суперштормов.

Понимание и прогнозирование экстремальных солнечных явлений имеет решающее значение для защиты коммуникационной и энергетической инфраструктуры Земли. Несмотря на достижения в области наблюдения за Солнцем, еще многое предстоит узнать о поведении Солнца, причинах этих штормов и их предсказуемости.

Открытие хорошо сохранившихся деревьев, чему способствовала дендрохронология, не только дает представление о прошлых изменениях окружающей среды, но также предлагает неизведанную хронологию солнечной активности. Это подчеркивает безотлагательность понимания рисков, которые экстремальные солнечные бури представляют для современного общества, и подчеркивает необходимость дальнейших исследований в этой области.

источники:

- Физ.орг

– «Философские труды Королевского общества А: Математические физические и технические науки»