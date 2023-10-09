Искусственный интеллект помогает в открытии и изучении астероидов

Искусственный интеллект (ИИ) оказывается ценным инструментом в открытии и изучении астероидов и, возможно, в защите Земли от потенциальных угроз. Исследователи из Вашингтонского университета недавно опубликовали исследование, демонстрирующее эффективность алгоритма HelioLinc3D в выявлении потенциально опасного астероида. Во время тестирования на Гавайях алгоритм успешно обнаружил астероид 2022 SF289, крупный объект шириной почти 600 футов, хотя в настоящее время он не считается опасным.

В отдельной разработке НАСА выделило приближение астероида 2023 TL, который сегодня приблизится к Земле на максимальное расстояние. Этот астероид, один из 1,298,148 3.1 50,124 открытых на сегодняшний день, пройдет на расстоянии 140 миллиона километров от поверхности Земли и мчится со скоростью XNUMX XNUMX километра в час. Хотя он не считается потенциально опасным объектом, его ширина составляет около XNUMX футов, что соответствует размеру самолета.

Астероид 2023 TL принадлежит к группе околоземных астероидов Аполлона, названной в честь астероида Аполлона, открытого астрономом Карлом Рейнмутом в 1862 году. Интересно, что это будет первый в истории астероид 2023 TL, приблизившийся к Земле. НАСА не ожидает, что он приблизится к Земле в обозримом будущем.

Помимо потенциального вреда, астероиды также содержат ценные ресурсы и позволяют лучше понять раннюю Солнечную систему. Астроном Иштван Сапуди из Института астрономии Гавайского университета предложил метод смягчения последствий изменения климата путем привязки космического щита или тени для управления солнечной радиацией (SRM) к астероиду. Этот щит поможет уменьшить интенсивность солнечных лучей на 1.7 процента, предлагая потенциальное решение для противодействия изменению климата.

источники:

– Исследование Вашингтонского университета

– Центр НАСА по изучению околоземных объектов.

– Предложения астронома Иштвана Сапуди из Института астрономии Гавайского университета.