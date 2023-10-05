Астероиды: больше, чем просто летающие камни в космосе

Астероиды, хотя они могут показаться простыми камнями, плавающими в космосе, на самом деле имеют разный состав. Эти небесные тела можно разделить на три типа в зависимости от их структурного состава. Наиболее распространенным типом является астероид S-типа, который состоит из веществ, богатых углеродом. С другой стороны, существуют астероиды М-типа, состоящие преимущественно из металлов, и астероиды R-типа, состоящие в основном из силикатных минералов.

В недавних новостях НАСА предоставило подробную информацию об астероиде, который, как ожидается, сегодня приблизится к Земле на максимальное расстояние. Этот космический камень, известный как астероид 2023 QC8, отслеживался НАСА с помощью современных наземных и космических телескопов. По прогнозам, он пролетит на расстоянии 6 миллионов километров от Земли со скоростью 22,741 XNUMX километр в час, что быстрее, чем межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).

Астероид 2023 QC8 принадлежит к группе околоземных астероидов Амор, орбиты которых выходят за пределы Земли, но не доходят до Марса. Группа названа в честь астероида 1221 Амор, открытого бельгийским астрономом Э. Дельпортом в 1932 году.

Хотя астероид 2023 QC8 имеет ширину около 130 футов (почти размер самолета), он не классифицируется как потенциально опасный объект. Несмотря на свои большие размеры по сравнению с Челябинским астероидом, нанесшим ущерб Земле в 2013 году, эта космическая скала не представляет существенной угрозы.

Интересно, что астероид действительно столкнулся с Землей в начале этого года. Хотя он и не имел разрушительных последствий астероида, уничтожившего динозавров 65 миллионов лет назад, он все же создал зрелище. В феврале метеорит превратился в атмосферный огненный шар и разбился недалеко от Макаллена, штат Техас. Камень весом 1000 фунтов и диаметром около 2 футов развалился на куски примерно в 21 миле над поверхностью Земли, что привело к громкому взрыву, который услышали жители этого района.

Астероиды продолжают привлекать внимание как ученых, так и любителей космоса. Изучение этих небесных тел помогает нам лучше понять состав нашей Солнечной системы и потенциальные угрозы, которые они могут представлять для нашей планеты в будущем.

Определения:

– Астероид S-типа: астероиды, состоящие из веществ, богатых углеродом.

– Астероид М-типа: астероиды, состоящие преимущественно из металла.

– Астероид R-типа: астероиды, состоящие в основном из силикатных минералов.

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