Новый анализ выявил схожий белковый состав в перьях древних и современных птиц

Недавнее исследование, проведенное палеонтологами, показало, что перья современных птиц имеют больше сходства с перьями динозавров, чем считалось ранее. В исследовании, опубликованном в журнале Nature Ecology and Evolution, использовался анализ рентгеновского и инфракрасного света для изучения перьев древних животных.

Исследование включало перья нептичьего динозавра возрастом 125 миллионов лет под названием Sinornithosaurus, ранней птицы, известной как Confuciusornis, и неустановленного вида, который жил на территории нынешнего Вайоминга 50 миллионов лет назад. Исследователи обнаружили в этих древних перьях следы роговых бета-белков (CBP), которые необходимы для укрепления маховых перьев.

Интересно, что международная группа исследователей также обнаружила аналогичную химическую структуру в перьях современных птиц, таких как зебры. Это открытие бросает вызов предыдущему предположению о том, что древние перья преимущественно состояли из альфа-белков. Вместо этого исследование предполагает, что эти древние перья в основном состояли из CBP, которые во время окаменения трансформировались в альфа-белки.

Это открытие имеет важное значение для нашего понимания эволюции перьев на протяжении миллионов лет. До этого исследования считалось, что белковый состав древних перьев отличается от состава современных перьев. Новые результаты показывают, что основные строительные блоки, необходимые для полета с помощью двигателя, существовали как минимум 125 миллионов лет назад.

Это исследование подчеркивает, что белки могут сохраняться в летописи окаменелостей в течение длительных периодов времени, что расширяет наше понимание древних организмов. Он также предлагает ценную информацию о химическом составе перьев и их эволюции на протяжении всей истории. Отодвигая временную шкалу присутствия этих белков еще дальше, это исследование дает свежий взгляд на происхождение и развитие перьев у птиц и их предков динозавров.

источники:

– Экология и эволюция природы, сентябрь 2021 г.