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Новый метод раскрывает связь между динозаврами и птицами

ByМамфо Брешиа

Октябрь 3, 2023
Новый метод раскрывает связь между динозаврами и птицами

Исследователи из Университетского колледжа Корка (UCC) в Ирландии сделали захватывающее открытие об эволюции перьев. Используя рентгеновскую визуализацию, они обнаружили доказательства наличия белков в ископаемых перьях, которые указывают на сходство состава древних перьев и перьев современных птиц.

Предыдущие исследования показали, что древние перья имели другой белковый состав по сравнению с перьями современных птиц. Однако это исследование показывает, что белковый состав современных перьев также присутствовал в перьях динозавров и ранних птиц. Это открытие подтверждает, что химия перьев возникла гораздо раньше, чем считалось ранее.

Команда палеонтологов под руководством доктора Тиффани Слейтер и профессора Марии Макнамара проанализировала перья динозавра Sinornithosaurus и ранней птицы Confuciusornis возрастом 125 миллионов лет, а также перо возрастом 50 миллионов лет из Соединенные Штаты. Они использовали рентгеновские лучи и инфракрасный свет, чтобы обнаружить следы древних белков перьев.

Исследователи обнаружили, что перья динозавра Sinornithosaurus содержат большое количество бета-белков, подобно перьям современных птиц. Бета-протеины важны для укрепления перьев перед полетом. Предыдущие исследования в основном обнаруживали альфа-белки в перьях динозавров. Эксперименты команды пролили свет на это несоответствие, предполагая, что странный химический состав некоторых ископаемых перьев является результатом деградации белка в процессе окаменения.

Это исследование помогает ответить на давний вопрос о сохранении белков в глубоком прошлом. Оно показывает, что следы древних биомолекул могут сохраняться миллионы лет, открывая возможности для дальнейшего понимания эволюции важных тканей и их биомолекул.

Эти находки предоставляют новые доказательства тесной связи между динозаврами и птицами. Понимая эволюцию перьев, ученые могут получить ценную информацию о поведении и способностях этих древних существ.

источники:
– Университетский колледж Корка (UCC)
– «Экология и эволюция природы», «Сохранение роговых β-белков в мезозойских перьях», Тиффани С. Слейтер, Николас П. Эдвардс, Сэмюэл М. Уэбб, Фучэн Чжан и Мария Э. Макнамара.

By Мамфо Брешиа

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