НАСА сегодня сообщило о близком сближении астероида 2023 UR1

Ученые НАСА усердно отслеживают и изучают астероиды, и их усилия привели к интригующим открытиям. Сегодня, 21 октября 2023 года, астероид, известный как 2023 UR1, должен максимально приблизиться к Земле. Астероид диаметром 120 футов приблизится к Земле на расстояние около 834,000 XNUMX километров. Хотя с человеческой точки зрения это может показаться далеким, в космической сфере это считается относительно близким подходом.

Астрономы впервые наблюдали астероид 2023 UR1 17 октября 2023 года, всего за несколько дней до его максимального сближения. Последнее наблюдение было сделано 19 октября. Он принадлежит к группе астероидов Аполлона, известной своими орбитами, пересекающими Землю. Стоит отметить, что этот астероид размером с самолет.

Центр НАСА по изучению околоземных объектов (CNEOS) отслеживает траекторию астероида и предоставляет важные подробности о его приближении. Астероид пролетит мимо Земли с поразительной скоростью — 29,557 XNUMX километров в час.

Продолжающиеся усилия НАСА по отслеживанию астероидов необходимы для понимания этих космических камней и снижения потенциальных рисков. Космическое агентство использует ряд современных телескопов и обсерваторий, таких как NEOWISE, ALMA, Pan-STARRS1 и Catalina Sky Survey.

Помимо мониторинга астероидов, НАСА также готовится к первому облету астероида своего космического корабля Люси 1 ноября. Первой целью космического корабля является астероид Динкинеш шириной менее полумили, расположенный в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Космический корабль Люси выполняет 12-летнюю миссию и планирует посетить 10 астероидов, включая троянские астероиды на орбите Юпитера. Вместо того, чтобы вращаться вокруг астероидов, Люси будет совершать облеты для сбора ценных данных.

Приверженность НАСА отслеживанию, изучению и исследованию астероидов продолжает предоставлять ценную информацию об этих небесных объектах и ​​помогает обеспечить безопасность нашей планеты.

источники:

– НАСА (https://www.nasa.gov/)

– Центр исследования объектов, сближающихся с Землей (https://cneos.jpl.nasa.gov/)

– HT Tech (https://tech.hindustantimes.com/)