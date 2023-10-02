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Интригующие динозавры, названия которых начинаются на букву «Н»

ByГабриэль Бота

Октябрь 2, 2023
Интригующие динозавры, названия которых начинаются на букву «Н»

Эта статья исследует увлекательный мир динозавров, уделяя особое внимание 12 динозаврам, имена которых начинаются с буквы «N». Эти невероятные существа жили в периоды позднего юрского и позднего мелового периода, открывая окно в доисторическое прошлое Земли.

Одним из динозавров в этом списке является Наньшиунгозавр, крупный динозавр-теропод, существовавший в позднемеловой период. Он имел двуногую стойку и умеренный размер: по оценкам, от 13 до 16 футов в длину и вес до 2,000 фунтов. Хотя он в основном травоядный, он также считается всеядным.

Другой динозавр, Недоцератопс, был травоядным динозавром позднего мелового периода. Принадлежащий к семейству цератопсид, он имел характерную оборку, украшенную уникальными узорами. Несмотря на то, что Недоцератопс имеет сходство с трицератопсом, он до сих пор остается предметом споров среди экспертов.

Немегтозавр, зауропод-титанозавр, также жил в позднемеловом периоде. Он был известен своей удивительно длинной шеей, которая позволяла ему достигать растительности высоко на деревьях и растениях. Хотя его точная диета неизвестна, считается, что он был травоядным.

Неовенатор, грозный хищник раннего мелового периода, был крупным динозавром-тероподом. Обладая острыми когтями и зубами, он был опытным охотником на более мелких динозавров. Окаменелости Неовенатора были найдены на острове Уайт в Великобритании.

Наконец, есть Neuquensaurus, массивный травоядный динозавр из позднего мелового периода. Этот динозавр принадлежал к группе зауроподов сальтазавридов и считался одним из самых мелких зауроподов, когда-либо обнаруженных. Точные размеры и вес неукензавра до сих пор обсуждаются среди экспертов.

Эти пять динозавров представляют собой лишь краткий обзор 12 удивительных динозавров, названия которых начинаются с буквы «N». Каждый из них предлагает уникальный взгляд на разнообразие и сложность древних жителей Земли. Изучая этих невероятных существ, ученые смогут продолжить разгадывать тайны доисторического прошлого нашей планеты.

источники:
– Музей естественной истории Лондона
- Британская энциклопедия

By Габриэль Бота

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