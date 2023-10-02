Интригующие динозавры, названия которых начинаются на букву «Н»

Эта статья исследует увлекательный мир динозавров, уделяя особое внимание 12 динозаврам, имена которых начинаются с буквы «N». Эти невероятные существа жили в периоды позднего юрского и позднего мелового периода, открывая окно в доисторическое прошлое Земли.

Одним из динозавров в этом списке является Наньшиунгозавр, крупный динозавр-теропод, существовавший в позднемеловой период. Он имел двуногую стойку и умеренный размер: по оценкам, от 13 до 16 футов в длину и вес до 2,000 фунтов. Хотя он в основном травоядный, он также считается всеядным.

Другой динозавр, Недоцератопс, был травоядным динозавром позднего мелового периода. Принадлежащий к семейству цератопсид, он имел характерную оборку, украшенную уникальными узорами. Несмотря на то, что Недоцератопс имеет сходство с трицератопсом, он до сих пор остается предметом споров среди экспертов.

Немегтозавр, зауропод-титанозавр, также жил в позднемеловом периоде. Он был известен своей удивительно длинной шеей, которая позволяла ему достигать растительности высоко на деревьях и растениях. Хотя его точная диета неизвестна, считается, что он был травоядным.

Неовенатор, грозный хищник раннего мелового периода, был крупным динозавром-тероподом. Обладая острыми когтями и зубами, он был опытным охотником на более мелких динозавров. Окаменелости Неовенатора были найдены на острове Уайт в Великобритании.

Наконец, есть Neuquensaurus, массивный травоядный динозавр из позднего мелового периода. Этот динозавр принадлежал к группе зауроподов сальтазавридов и считался одним из самых мелких зауроподов, когда-либо обнаруженных. Точные размеры и вес неукензавра до сих пор обсуждаются среди экспертов.

Эти пять динозавров представляют собой лишь краткий обзор 12 удивительных динозавров, названия которых начинаются с буквы «N». Каждый из них предлагает уникальный взгляд на разнообразие и сложность древних жителей Земли. Изучая этих невероятных существ, ученые смогут продолжить разгадывать тайны доисторического прошлого нашей планеты.

источники:

– Музей естественной истории Лондона

- Британская энциклопедия