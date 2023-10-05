Ученые обнаружили высокоэнергетические гамма-лучи от Вела Пульсар, бросая вызов устоявшимся теориям

Ученые, использующие обсерваторию HESS в Намибии, сделали революционное открытие. Они обнаружили исключительно высокоэнергетические гамма-лучи от пульсара Вела, мертвой звезды. Эти гамма-лучи имеют уровни энергии в 200 раз более мощные, чем любые предыдущие наблюдения пульсара Вела, что бросает вызов устоявшимся теориям об импульсных гамма-лучах от таких звезд. Результаты, опубликованные в журнале Nature Astronomy, побудили исследователей пересмотреть механизмы, лежащие в основе этих мощных выбросов.

Пульсары — это остатки звезд, образовавшиеся в результате взрывов сверхновых. Это компактные мертвые звезды диаметром около 20 километров. Пульсары вращаются чрезвычайно быстро и обладают сильным магнитным полем. Пульсар Вела, расположенный в созвездии Вела, особенно ярок в радиодиапазоне и излучает космические гамма-лучи. Считается, что эти гамма-лучи производятся быстрыми электронами в магнитосфере пульсара, движущимися к его периферии и высвобождающими энергию в виде пучков излучения.

Однако недавние наблюдения обсерватории HESS выявили новую составляющую излучения с еще более высокими энергиями, достигающими десятков тераэлектронвольт. Это примерно в 200 раз более энергично, чем любое ранее обнаруженное излучение пульсара Вела. Высокоэнергетическая компонента появляется в тех же фазовых интервалах, что и гамма-лучи, наблюдаемые в диапазоне гигаэлектронвольт (ГэВ). Это бросает вызов традиционному пониманию пульсаров и механизмов, лежащих в основе их выбросов.

Открытие открывает новые возможности для наблюдения за другими пульсарами в диапазоне десятков тераэлектронвольт. Это открывает путь к лучшему пониманию процессов экстремального ускорения в сильно намагниченных астрофизических объектах. Однако точное объяснение наблюдаемых гамма-лучей высокой энергии остается неясным. Исследователи предполагают участие таких процессов, как магнитное пересоединение за пределами магнитосферы пульсара. Чтобы разгадать эту тайну, потребуются дополнительные исследования и наблюдения.

В целом, это революционное открытие бросает вызов устоявшимся знаниям и дает ценную информацию о природе пульсаров и механизмах, лежащих в основе их выбросов.

Источник: «Открытие компонента излучения пульсара Вела, достигающего 20 тераэлектронвольт», Nature Astronomy.