Алтарный камень Стоунхенджа мог быть привезен из Северной Англии или Шотландии, предполагает исследование

Новое исследование бросает вызов давнему убеждению, что Алтарный камень Стоунхенджа, самый большой камень во внутреннем круге, произошел из того же региона, что и другие голубые камни. Британский геолог Герберт Генри Томас в своем исследовании 1923 года связал голубые камни с холмами Пресели в западном Уэльсе. Однако недавнее исследование, проведенное Ричардом Бевинсом из Аберистуитского университета в Шотландии, указывает на то, что Алтарный камень, вероятно, прибыл из другого места, возможно, из неизвестного карьера на севере Британии.

Стоунхендж, построенный примерно 4,000–5,000 лет назад в период позднего неолита Великобритании, расположен в Уилтшире, на юге Англии. Голубые камни, которые были экзотикой для ландшафта Уилтшира, были перевезены на расстояние более 140 миль (225 километров) от холмов Пресели до Стоунхенджа, что сделало это одно из самых длинных известных расстояний между источником и доисторической строительной площадкой.

Алтарный камень выделяется своим большим размером и другим типом породы по сравнению с другими голубыми камнями. Исследователи сравнили его геохимию и минералогию с 58 обнажениями песчаника от южного Уэльса до западной Англии, но не нашли совпадений. Необычно высокое содержание бария в камне помогло сузить потенциальные источники, что побудило исследователей рассмотреть районы в северной Англии и Шотландии с известными древними памятниками неолита.

Новые находки не только ставят под сомнение происхождение Алтарного камня, но и бросают вызов традиционному пониманию его археологического значения. Необходимы дальнейшие исследования и исследования, чтобы определить истинный источник этого загадочного камня в истории Стоунхенджа.

источники:

- Журнал археологической науки: отчеты

– Античность