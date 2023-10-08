Следующее солнечное затмение: редкое небесное событие

В субботу, 12 октября 2023 года, произойдет редкое небесное событие, которое даст людям по всей Северной Америке возможность стать свидетелями частичного солнечного затмения. Кроме того, 32 миллиона американцев смогут на несколько минут мельком увидеть захватывающее дух «огненное кольцо».

Вот 10 вещей, которые нужно знать об этом предстоящем событии:

Видно в Северной и Южной Америке: Солнечное затмение будет видно из Северной, Центральной и Южной Америки, за исключением западной оконечности Аляски, а также южных половин Чили и Аргентины. Меры предосторожности: Чтобы безопасно наблюдать затмение, крайне важно использовать защиту от солнца. Местные магазины, музеи, планетарии и библиотеки — хорошие места, где можно купить очки солнечного затмения. Кольцевое затмение: Кольцеобразный контур Солнца возникает из-за того, что Луна находится слишком далеко от Земли и не может полностью закрыть солнечный диск во время затмения. Будет закрыто до 91% Солнца, создавая красивое частичное затмение. Петроглифы: Считается, что два древних петроглифа в Уотер-Каньоне, штат Невада, и каньоне Чако, штат Нью-Мексико, изображают солнечные затмения. Исключение из Айдахо: Хотя Айдахо попадает на путь «огненного кольца», его свидетелем станет лишь небольшая территория вблизи границ с Орегоном и Невадой. Первое «огненное кольцо» в США с 2012 года: В последний раз США были свидетелями «огненного кольца» в мае 2012 года. Затмение 2023 года ознаменует возвращение этого потрясающего явления. «Зона выпаса» в штате Юта: Национальный парк Каньонлендс в штате Юта предлагает уникальную возможность увидеть «зону выпаса», где можно увидеть «разорванное кольцо». Также будут видны бусины Бейли – капли солнечного света. Вид на храм майя: «Огненное кольцо» будет видно с места археологических раскопок Эдзна в Мексике впечатляющие 4 минуты 32 секунды. Долгое ожидание: Это событие станет последним американским «огненным кольцом» до 2039 года. Следующее кольцевое солнечное затмение, видимое из США, произойдет на Аляске в 2039 году. Связанные с прошлыми и будущими затмениями: Это затмение является частью цикла Сарос 134, а значит, оно связано с кольцевыми затмениями, которые произошли в 2005 году и произойдут в 2041 году.

Ажиотаж вокруг этого редкого небесного явления растет, и охотники за затмениями со всего мира планируют свои поездки в различные места Северной Америки. Не забудьте подготовить защиту от солнца и наслаждайтесь чудом космоса!

Источники: WhenIsTheNextEclipse.com, Полное руководство по затмениям.