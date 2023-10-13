Странные явления во время солнечных затмений

Предстоящее частное солнечное затмение 14 октября будет видно в Северной, Центральной и Южной Америке. В некоторых регионах это будет даже кольцевое солнечное затмение, широко известное как затмение «огненное кольцо». Хотя это затмение не закроет полностью Солнце, Луна все равно покроет до 90% солнечного диска, создавая захватывающее зрелище. Но помимо визуального зрелища солнечные затмения вызывают некоторые странные явления, которые могут вас удивить.

Одно из таких явлений известно как «бусы Бейли». Если вы безопасно наблюдаете полное или кольцевое солнечное затмение, используя соответствующую защиту для глаз, вы можете заметить полоску света вокруг края Луны, похожую на ожерелье из бисера. Это явление, названное в честь астронома Фрэнсиса Бэйли, впервые описавшего этот эффект в 1836 году, вызвано взаимодействием солнечного света с неровной поверхностью Луны.

Во время солнечного затмения также могут стать видимыми солнечные протуберанцы или волокна. Это огромные структуры, состоящие из плазмы и магнитных полей, поднимающиеся с поверхности Солнца. Обычно их нельзя увидеть с Земли, но во время затмения они могут появиться за Луной, напоминая лепестки цветка.

Одним из наиболее заметных последствий солнечного затмения является быстрое падение температуры. Когда Луна закрывает Солнце, температура может быстро снизиться на 5–10 градусов по Фаренгейту (от 2.8 до 5.6 градусов по Цельсию). Иногда падение температуры может быть еще более резким. Кроме того, во время затмения часто меняется направление ветра: перед затмением ветер стихает, а после него усиливается в другом направлении.

Животные также могут пострадать от солнечных затмений. Внезапная темнота в середине дня может сбить их с толку, заставляя птиц возвращаться на свои места, коров и лошадей ложиться спать, а сумеречные существа, такие как цикады и сверчки, начинают щебетать свою вечернюю песню.

Солнечные затмения могут даже влиять на частоты радиоволн. Ученые полагают, что взаимодействие между Солнцем и ионосферой Земли, которое колеблется из-за солнечных вспышек и штормов, может быть ответственным за интерференцию радиоволн во время затмений.

Интересно, что необычные вибрации солнечного затмения могут повлиять даже на микроорганизмы. Исследование, проведенное во время полного затмения в Индии, показало, что бактерии на чашках Петри меняли размер и форму во время пика затмения.

Во время кольцевого затмения тени на земле будут иметь эффект точечного отверстия, создавая небольшие полумесяцы света. Эти тени могут быть невероятно красивыми и создавать уникальные визуальные впечатления. Кроме того, если вы обратите внимание на однотонные поверхности за мгновение до того, как полное затмение достигнет своей полноты, вы можете заметить волнистые полосы света и тьмы, известные как «теневые полосы». Эти полосы до сих пор не до конца изучены, но наблюдались на протяжении веков.

Наконец, во время полного затмения на небе можно увидеть звезды и планеты, которые обычно не видны днем. Это явление дает редкую возможность наблюдать за звездами в светлое время суток.

Солнечные затмения — это не только ошеломляющие визуально события, но и дают возможность стать свидетелями и испытать некоторые поистине необычные явления. Итак, отметьте в своем календаре 14 октября и приготовьтесь стать свидетелем замечательного зрелища в небе.

источники:

– Живая наука: «Солнечные затмения» (статья Кимберли Хикок)

– НАСА: «Что такое солнечное затмение?»