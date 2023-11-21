25 лет Международной космической станции: важная веха и будущее

Международная космическая станция (МКС) недавно отметила свое 25-летие со дня запуска своего первого модуля. За последние 25 лет МКС стала эмблемой международного сотрудничества и платформой для бесчисленных научных открытий. Давайте рассмотрим некоторые часто задаваемые вопросы об МКС и ее невероятном путешествии.

Насколько велика МКС?

МКС размером больше, чем дом с шестью спальнями, простирается на 357 футов (108 метров) от конца до конца. Для сравнения: его размер сравним с полем для американского футбола. Внутри МКС есть шесть спальных помещений, три ванные комнаты, тренажерный зал и различные исследовательские помещения.

Как быстро движется МКС?

МКС летит в космосе с ошеломляющей скоростью примерно 17,500 28,000 миль в час (90 16 км/ч). Оборачиваясь вокруг Земли каждые XNUMX минут, экипаж станции ежедневно наблюдает XNUMX удивительных восходов и закатов. Красота этих небесных переходов была запечатлена в потрясающих замедленных кадрах.

Как долго астронавты остаются на борту МКС?

Обычно астронавты проводят на МКС около шести месяцев, хотя некоторые остаются на более короткие или более длительные периоды. Заметным исключением является Фрэнк Рубио, который вернулся на Землю в октябре 2023 года, проведя в космосе рекордные 371 день, превзойдя любой предыдущий срок пребывания астронавта НАСА. Первоначально запланированная на шесть месяцев миссия возникла из-за проблем с космическим кораблем.

Какое наибольшее количество людей одновременно находится на МКС?

Хотя на МКС обычно вмещается экипаж из шести человек, были случаи, когда на станции находилось до 13 человек. Эти более высокие цифры обычно происходят во время смены экипажей и случаются нечасто.

Где можно увидеть лучшие виды Земли с МКС?

Модуль «Купол» МКС с семью окнами предлагает беспрецедентный панорамный вид на Землю. Астронавты часто посещают эту обсерваторию в свободное время, делая впечатляющие фотографии и видео. Французский астронавт Тома Песке, например, тщательно планирует свои фотосессии, чтобы запечатлеть лучшие снимки различных регионов, проходящих под МКС.

Была ли МКС когда-нибудь в опасности?

Хотя МКС защищена от большей части космического мусора, всегда существует некоторый риск столкновений. Наземные диспетчеры внимательно следят за объектами на орбите и корректируют траекторию МКС, когда более крупные обломки угрожают потенциальным столкновением. В 2021 году экипаж временно укрылся на своем космическом корабле, когда облако обломков представляло потенциальную опасность. К счастью, станция осталась невредимой, что позволило возобновить работу в обычном режиме.

Можно ли увидеть МКС с Земли?

Абсолютно! МКС можно увидеть с Земли без необходимости использования телескопов или биноклей. НАСА даже запустило полезное приложение, которое указывает, когда и где искать станцию, скользящую по небу на высоте примерно 250 миль.

Как астронавты справляются с туалетными принадлежностями в космосе?

Один из наиболее часто задаваемых вопросов: астронавты сталкиваются с уникальными проблемами при использовании туалета в условиях микрогравитации. Чтобы обеспечить чистоту и эффективность, инженеры разработали специализированную систему. Для мочи используется всасывающая трубка, которая фильтрует и перерабатывает ее в питьевую воду. Твердые отходы можно складировать на небольшом специально отведенном месте. Для более глубокого понимания того, как работает туалет МКС, обратитесь к этому пояснительному ресурсу.

Сохранится ли МКС на орбите еще 25 лет?

К сожалению, устаревшая конструкция МКС создает все большие трудности и затраты на ее обслуживание. В настоящее время планируется эксплуатировать МКС до 2030 года, после чего НАСА и ее партнеры осторожно сведут объект с орбиты. При входе в атмосферу Земли значительная часть МКС сгорит и распадется.

Что ждет человека в будущем при длительном пребывании в космосе?

Завершение миссии МКС не означает конец усилий человечества по длительным космическим путешествиям. НАСА уже наладило партнерские отношения с частными компаниями для строительства новых космических станций, которые начнут работу с того места, на котором остановилась МКС. SpaceX в сотрудничестве со стартапом Vast из Лос-Анджелеса является одним из таких партнеров и потенциально планирует запустить новый модуль уже в 2025 году. Кроме того, Китай создал свою собственную космическую станцию, а НАСА намерено создать лунную базу для расширенного использования. космонавт остается.

Размышляя о замечательных достижениях МКС за последние 25 лет, мы с нетерпением ожидаем продолжения исследования космоса и безграничных возможностей, которые ждут нас впереди.

Источник: НАСА

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Насколько велика МКС?

Размеры МКС от начала до конца составляют примерно 357 футов (108 метров), что больше, чем дом с шестью спальнями.

2. Как быстро движется МКС?

МКС вращается вокруг Земли со скоростью около 17,500 28,000 миль в час (90 XNUMX км/ч), совершая один оборот каждые XNUMX минут.

3. Как долго астронавты остаются на борту станции?

Астронавты обычно проводят на МКС около шести месяцев, но продолжительность пребывания может варьироваться от более коротких до более длительных.

4. Какое наибольшее количество людей находится на МКС одновременно?

Хотя на МКС обычно размещается около шести человек, иногда во время смены экипажа на ней размещалось до 13 человек.

5. Откуда на МКС можно увидеть лучший вид на Землю?

Модуль «Купол» МКС предлагает исключительные виды на Землю через семь окон, привлекая астронавтов в свободное время.

6. Подвергалась ли МКС когда-либо опасности?

МКС столкнулась с потенциальной опасностью, связанной с космическим мусором, но наземные диспетчеры маневрируют станцией, чтобы избежать столкновений с более крупными объектами.

7. Можно ли увидеть МКС с Земли?

Да, МКС видна с Земли и ее можно наблюдать без использования телескопов или биноклей.

8. Как космонавты пользуются туалетом в космосе?

Астронавты используют специально разработанную систему с всасывающими трубками для мочи и специальным местом для твердых отходов, чтобы обеспечить чистоту.

9. Останется ли МКС на орбите еще 25 лет?

Нет, текущий план состоит в том, чтобы эксплуатировать МКС до 2030 года, после чего она будет уведена с орбиты, что приведет к сгоранию ее части при входе в атмосферу.

10. Что ждет человека в условиях длительного пребывания в космосе?

НАСА сотрудничает с частными компаниями в разработке новых космических станций, обеспечивая постоянное присутствие человека и научные достижения за пределами МКС.