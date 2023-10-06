Солнечное затмение «Огненное кольцо» украсит небо Техаса в 2023 году

Необыкновенное небесное событие, известное как кольцевое солнечное затмение в виде «огненного кольца», должно произойти в Техасе 14 октября 2023 года. Траектория затмения, ширина которого составит около 125 миль, пройдет через штат Одинокая Звезда. , включая отдаленный Западный Техас, Сан-Антонио, Корпус-Кристи и национальный морской берег острова Падре. За этим редким явлением последует частичное солнечное затмение 8 апреля 2024 года, когда такие регионы, как Керрвилл, Бандера, Увальде, Вандерпул, Джанкшен и Рокспрингс, испытают полное солнечное затмение.

Эти последовательные затмения в Техас-Хилл-Кантри имеют огромное значение, поскольку полные солнечные затмения считаются явлением, которое случается раз в жизни и происходит примерно каждые 400 лет в определенном месте. Интересно, что этот регион известен своими благоприятными погодными условиями, что увеличивает шансы на ясное небо для наблюдателей за небом. Статистические данные метеоролога по затмениям Джея Андерсона с сайта Eclipsophile.com показывают, что Джанкшен и Керрвилл имеют самые высокие шансы на ясное небо для обоих затмений.

Захватывающее дух сближение этих двух небесных явлений создаст счастливую горячую точку площадью более 14,000 25,000 квадратных миль. По оценкам, около 50,000 100,000-XNUMX XNUMX посетителей соберутся, чтобы стать свидетелями затмения «огненного кольца» в октябре, а более XNUMX XNUMX посетителей, как ожидается, увидят полное солнечное затмение в апреле.

Чтобы отпраздновать эти уникальные природные явления, на обе даты запланированы различные фестивали и мероприятия. Деревня солнечного затмения в Увальде, фестиваль реки Керрвилл, музыкальный фестиваль TexEclipse PreParty и TexEclipse в Джанкшене, фестиваль «Добро пожаловать домой 2023» и фольклорный фестиваль «KerrEclipse 2024» в Медине, празднование Стоунхенджа II в Инграме, Eclipse UTOPiA в Утопии и DinoSolar Eclipse Бандеры входят в число главные достопримечательности. Эти мероприятия будут предлагать такие мероприятия, как лекции, наблюдение затмений с гидом, астрофотографии, туры по наблюдению за звездами, живую музыку и многое другое.

Эти исключительные возможности для занятий астрономией обязательно оставят неизгладимое впечатление. Поскольку НАСА транслирует эти события в прямом эфире из Керрвилля, любой может стать свидетелем небесных чудес, происходящих в Техас-Хилл-Кантри.

источники:

- GreatAmericanEclipse.com

– МойСанАнтонио

- Эклипсофил.com