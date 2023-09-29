Увеличенная сверхновая может помочь определить скорость расширения Вселенной

Далёкая сверхновая, известная как SN H0pe, привлекла внимание учёных благодаря своей способности предоставить ценную информацию о скорости расширения Вселенной. Обнаруженная в данных, собранных космическим телескопом Джеймса Уэбба, сверхновая SN H0pe является второй по дальности сверхновой, когда-либо наблюдавшейся, и принадлежит к категории типа Ia, которая обычно используется для измерения скорости расширения Вселенной.

Что делает SN H0pe особенно интригующим, так это то, как ее свет увеличивается и утрояется под действием гравитации, что приводит к временной задержке между изображениями сверхновой. Эта уникальная характеристика может предложить решение одной из величайших загадок космологии: определение постоянной Хаббла (H0), которая представляет скорость расширения Вселенной.

Международная группа под руководством космолога Бренды Фрай из Университета Аризоны представила в The Astrophysical Journal статью, в которой описывается открытие SN H0pe и его потенциальные последствия. Команда стремится измерить временные задержки между изображениями сверхновой и получить значение постоянной Хаббла.

Вычисление постоянной Хаббла представляет собой сложную задачу в космологии. Хотя известно, что Вселенная расширяется с возрастающей скоростью, определение точной скорости остается предметом споров. В настоящее время для определения скорости расширения используются две основные методики: стандартные линейки и стандартные свечи.

Стандартные линейки включают в себя использование таких объектов, как космический микроволновый фон и барионные акустические колебания, тогда как стандартные свечи основаны на очень ярких объектах с известной внутренней яркостью, таких как сверхновые типа Ia. Хотя эти методы дают оценки, они становятся менее надежными для измерения скорости расширения далекой Вселенной из-за сложности наблюдения слабых объектов.

Однако гравитационные линзы представляют собой исключение. Гравитационные линзы возникают, когда на кривизну пространства-времени существенно влияет присутствие массивного объекта. Изогнутый путь света создает эффекты увеличения, искажения и умножения, в результате чего можно наблюдать несколько изображений одного источника света.

Открытие SN H0pe произошло, когда космический телескоп Джеймса Уэбба провел глубокие наблюдения за Вселенной. Анализ света галактики под названием Arc 2 выявил три точки света, которые оказались изображениями сверхновой типа Ia, линзированной массивным скоплением галактик на переднем плане.

Для расчета временных задержек и определения постоянной Хаббла необходимы дальнейшие исследования и анализ. Будущие статьи будут посвящены спектроскопическим наблюдениям, подтверждающим, что SN H0pe является сверхновой типа Ia, фотометрическим измерениям временной задержки и более детальному моделированию линзы.

Понимание скорости расширения Вселенной и ее связи с другими измерениями постоянной Хаббла может дать ценную информацию о фундаментальной природе нашего космоса.

источники:

- Астрофизический журнал (готовится к печати)

— arXiv (сервер препринтов)

– НАСА и ЕКА