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Увеличенная сверхновая может помочь определить скорость расширения Вселенной

ByВики Ставропулу

сентябрь 29, 2023
Увеличенная сверхновая может помочь определить скорость расширения Вселенной

Далёкая сверхновая, известная как SN H0pe, привлекла внимание учёных благодаря своей способности предоставить ценную информацию о скорости расширения Вселенной. Обнаруженная в данных, собранных космическим телескопом Джеймса Уэбба, сверхновая SN H0pe является второй по дальности сверхновой, когда-либо наблюдавшейся, и принадлежит к категории типа Ia, которая обычно используется для измерения скорости расширения Вселенной.

Что делает SN H0pe особенно интригующим, так это то, как ее свет увеличивается и утрояется под действием гравитации, что приводит к временной задержке между изображениями сверхновой. Эта уникальная характеристика может предложить решение одной из величайших загадок космологии: определение постоянной Хаббла (H0), которая представляет скорость расширения Вселенной.

Международная группа под руководством космолога Бренды Фрай из Университета Аризоны представила в The Astrophysical Journal статью, в которой описывается открытие SN H0pe и его потенциальные последствия. Команда стремится измерить временные задержки между изображениями сверхновой и получить значение постоянной Хаббла.

Вычисление постоянной Хаббла представляет собой сложную задачу в космологии. Хотя известно, что Вселенная расширяется с возрастающей скоростью, определение точной скорости остается предметом споров. В настоящее время для определения скорости расширения используются две основные методики: стандартные линейки и стандартные свечи.

Стандартные линейки включают в себя использование таких объектов, как космический микроволновый фон и барионные акустические колебания, тогда как стандартные свечи основаны на очень ярких объектах с известной внутренней яркостью, таких как сверхновые типа Ia. Хотя эти методы дают оценки, они становятся менее надежными для измерения скорости расширения далекой Вселенной из-за сложности наблюдения слабых объектов.

Однако гравитационные линзы представляют собой исключение. Гравитационные линзы возникают, когда на кривизну пространства-времени существенно влияет присутствие массивного объекта. Изогнутый путь света создает эффекты увеличения, искажения и умножения, в результате чего можно наблюдать несколько изображений одного источника света.

Открытие SN H0pe произошло, когда космический телескоп Джеймса Уэбба провел глубокие наблюдения за Вселенной. Анализ света галактики под названием Arc 2 выявил три точки света, которые оказались изображениями сверхновой типа Ia, линзированной массивным скоплением галактик на переднем плане.

Для расчета временных задержек и определения постоянной Хаббла необходимы дальнейшие исследования и анализ. Будущие статьи будут посвящены спектроскопическим наблюдениям, подтверждающим, что SN H0pe является сверхновой типа Ia, фотометрическим измерениям временной задержки и более детальному моделированию линзы.

Понимание скорости расширения Вселенной и ее связи с другими измерениями постоянной Хаббла может дать ценную информацию о фундаментальной природе нашего космоса.

источники:
- Астрофизический журнал (готовится к печати)
— arXiv (сервер препринтов)
– НАСА и ЕКА

By Вики Ставропулу

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