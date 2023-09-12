Новый суборбитальный аппарат Shepard от Blue Origin остается на месте уже более года

Суборбитальный корабль New Shepard компании Blue Origin был остановлен уже более года с момента его последнего запуска в сентябре 2022 года. Во время этого запуска многоразовый ускоритель первой ступени корабля столкнулся с проблемой и разбился, а капсула развернула систему аварийного покидания и благополучно приземлилась. со всеми исследовательскими нагрузками в целости и сохранности. Расследование, проведенное Blue Origin, показало, что в сопле двигателя БЕ-3ПМ первой ступени произошел термоструктурный отказ, что привело к перекосу тяги и преждевременному завершению миссии.

В марте Blue Origin объявила о корректирующих мерах, которые она реализует, включая изменения конструкции камеры сгорания и рабочих параметров для решения проблем с объемом сопла и температурой горячих полос. Компания выразила надежду на скорое возвращение в полет и повторный запуск того же набора из 36 исследовательских грузов. Однако с момента обновления прошло 5.5 месяцев, а New Shepard так и не взлетел.

Хотя Blue Origin не предоставила существенных обновлений о статусе New Shepard или сроках его возвращения в полет, ее главный конкурент, Virgin Galactic, за этот период успешно запустил четыре пассажирские миссии с использованием своего космического самолета VSS Unity. Virgin Galactic теперь имеет восемь пилотируемых космических миссий, что на две больше, чем у Blue Origin. Хотя обе компании стремятся предложить клиентам кратковременный опыт невесомости и возможность увидеть Землю из космоса, VSS Unity остается на орбите значительно дольше - от 60 до 90 минут по сравнению с 10-12 минутами New Shepard.

Blue Origin по-прежнему стремится решить технические проблемы с New Shepard и как можно скорее вернуться в полет. Более длительная продолжительность полетов Virgin Galactic может дать им конкурентное преимущество на рынке суборбитального космического туризма для тех, кто ищет более обширный опыт за пределами земной атмосферы.

Определения:

– Суборбитальный аппарат: космический корабль, предназначенный для выхода в космос, но не достигающий стабильной орбиты вокруг Земли.

– Многоразовый ускоритель первой ступени: начальная ступень ракеты, которая обеспечивает большую часть тяги во время запуска и может быть восстановлена ​​и повторно использована для последующих миссий.

– Аномалия: отклонение от ожидаемого или нормального поведения.

- Двигатель BE-3PM: двигатель, используемый на первой ступени автомобиля New Shepard от Blue Origin.

Источники: Blue Origin, Virgin Galactic.