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Новый суборбитальный аппарат Shepard от Blue Origin остается на месте уже более года

ByГабриэль Бота

сентябрь 12, 2023
Новый суборбитальный аппарат Shepard от Blue Origin остается на месте уже более года

Суборбитальный корабль New Shepard компании Blue Origin был остановлен уже более года с момента его последнего запуска в сентябре 2022 года. Во время этого запуска многоразовый ускоритель первой ступени корабля столкнулся с проблемой и разбился, а капсула развернула систему аварийного покидания и благополучно приземлилась. со всеми исследовательскими нагрузками в целости и сохранности. Расследование, проведенное Blue Origin, показало, что в сопле двигателя БЕ-3ПМ первой ступени произошел термоструктурный отказ, что привело к перекосу тяги и преждевременному завершению миссии.

В марте Blue Origin объявила о корректирующих мерах, которые она реализует, включая изменения конструкции камеры сгорания и рабочих параметров для решения проблем с объемом сопла и температурой горячих полос. Компания выразила надежду на скорое возвращение в полет и повторный запуск того же набора из 36 исследовательских грузов. Однако с момента обновления прошло 5.5 месяцев, а New Shepard так и не взлетел.

Хотя Blue Origin не предоставила существенных обновлений о статусе New Shepard или сроках его возвращения в полет, ее главный конкурент, Virgin Galactic, за этот период успешно запустил четыре пассажирские миссии с использованием своего космического самолета VSS Unity. Virgin Galactic теперь имеет восемь пилотируемых космических миссий, что на две больше, чем у Blue Origin. Хотя обе компании стремятся предложить клиентам кратковременный опыт невесомости и возможность увидеть Землю из космоса, VSS Unity остается на орбите значительно дольше - от 60 до 90 минут по сравнению с 10-12 минутами New Shepard.

Blue Origin по-прежнему стремится решить технические проблемы с New Shepard и как можно скорее вернуться в полет. Более длительная продолжительность полетов Virgin Galactic может дать им конкурентное преимущество на рынке суборбитального космического туризма для тех, кто ищет более обширный опыт за пределами земной атмосферы.

Определения:
– Суборбитальный аппарат: космический корабль, предназначенный для выхода в космос, но не достигающий стабильной орбиты вокруг Земли.
– Многоразовый ускоритель первой ступени: начальная ступень ракеты, которая обеспечивает большую часть тяги во время запуска и может быть восстановлена ​​и повторно использована для последующих миссий.
– Аномалия: отклонение от ожидаемого или нормального поведения.
- Двигатель BE-3PM: двигатель, используемый на первой ступени автомобиля New Shepard от Blue Origin.

Источники: Blue Origin, Virgin Galactic.

By Габриэль Бота

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