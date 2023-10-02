Ученые наблюдали на Марсе огромного пылевого дьявола

Недавно ученые сделали невероятное открытие на Марсе с помощью марсохода НАСА «Настойчивость». Они заметили массивный вихрь высотой около двух километров (1.2 мили), известный как пылевой дьявол, движущийся по марсианскому ландшафту.

Пылевой дьявол был замечен на кадрах, снятых марсоходом 30 августа, когда он пересекал хребет Торофэр. Можно было видеть нижнюю часть вихря, движущуюся с востока на запад со скоростью примерно 12 миль в час. Исследователи миссии проанализировали данные изображений и определили, что пылевой дьявол находился примерно в четырех километрах (2.5 мили) от позиции марсохода.

Основываясь на своих расчетах, ученые оценили ширину пылевого дьявола примерно в 60 метров (200 футов). Хотя в кадре камеры были видны только нижние 118 метров (387 футов) закрученного вихря, они смогли оценить его полную высоту.

Пылевые дьяволы — это вихри, состоящие из пыли и воздуха, которые возникают как на Земле, так и на Марсе. Они создаются за счет нагрева поверхности, в результате чего происходит движение воздуха вверх. На Марсе эти атмосферные явления наблюдаются обычно и могут достигать впечатляющих высот.

Это открытие имеет важное значение для ученых, изучающих марсианскую среду, поскольку оно дает ценную информацию о динамике атмосферы планеты. Изучая этих пылевых дьяволов, исследователи смогут лучше понять происходящие процессы и глубже понять климат и погодные условия Марса.

В целом, это наблюдение служит напоминанием о невероятных научных открытиях, сделанных на Марсе, и подчеркивает важность продолжения исследования соседней планеты.

источники:

- Ровер НАСА «Настойчивость»

– Исследования динамики марсианской атмосферы