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Наука

Использование лазерной связи, чтобы оставаться на связи в космосе

ByМамфо Брешиа

Октябрь 5, 2023
Использование лазерной связи, чтобы оставаться на связи в космосе

Научная фантастика часто изображает лазеры в качестве предпочтительного оружия в космических сражениях. Однако на самом деле лазеры имеют более практическое применение — поддерживать связь. Оптическая связь, которая кодирует данные в свету, становится все более важной в космических технологиях. Преимущество лазерной связи состоит в том, что она позволяет передавать данные намного быстрее, чем традиционные радиосигналы. Хотя военные заинтересованы в использовании лазеров для повреждения спутниковых датчиков, мощность, необходимая для таких применений, неэффективно генерируется в космосе.

Трудность лазерной связи заключается в точности, необходимой для наведения. Лазерные лучи четко сфокусированы, и обеспечение того, чтобы сигналы с движущегося спутника попали в нужный модем на Земле, требует точных инженерных разработок и программного обеспечения. Однако на лазеры не влияют источники помех, такие как солнечное излучение и облачность, в отличие от радиопередач.

Одной из компаний, использующих лазерную связь, является SpaceX, которая недавно запустила серию спутников Starlink, оснащенных оптической связью. Эти каналы позволяют передавать данные между спутниками, обеспечивая обслуживание регионов, где может не быть покрытия наземных станций. Эта гибкость также затрудняет перехват лазерных сообщений, что нравится правительствам. Другие компании, такие как BridgeComm и Capella, также разрабатывают системы оптической связи для использования в космосе.

Хотя оптическая связь в космосе еще только начинается, растущий интерес к этой технологии отражает растущую потребность в более эффективных способах доставки данных из космоса обратно на Землю. Благодаря быстрому развитию космических технологий и сбору огромного количества данных из космоса, лазерная связь предлагает многообещающее решение для поддержания связи в космосе.

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By Мамфо Брешиа

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