Марсианское общество объявляет о создании Института марсианских технологий: прокладывая путь к человеческому поселению на Марсе

Марсианское общество обнародовало амбициозный план по созданию Марсианского технологического института (MTI), основной целью которого является разработка важнейших технологий для поддержки человеческого поселения на Марсе. Признавая необходимость достижений в области биотехнологий для решения проблем, с которыми сталкивается Красная планета, MTI будет служить центром передовых марсианских технологий.

Доктор Роберт Зубрин, президент Марсианского общества, подчеркнул важность учреждения, занимающегося созданием технологий, способных поддерживать жизнь на Марсе. Хотя транспортировка на Марс быстро развивается, что действительно важно, так это способность выжить и процветать после прибытия людей. MTI стремится восполнить этот критический пробел.

Создание MTI является своевременным, поскольку оно соответствует концепции колонизации Марса. Черпая вдохновение из Массачусетского технологического института (MIT), который успешно генерирует доход за счет патентования и лицензирования изобретений, MTI стремится следовать аналогичным путем. Он не только будет способствовать развитию марсианских технологий, но и направлен на изучение экономической целесообразности создания марсианских колоний.

Жизнь на Марсе представляет собой серьезные проблемы, которые необходимо решить. Эти проблемы включают нехватку рабочей силы, ограниченность сельскохозяйственных земель и источников энергии. Чтобы преодолеть эти препятствия, MTI первоначально сосредоточится на биотехнологиях. Исследования и инновации в области биотехнологий откроют путь к достижениям в области автоматизации, робототехники, искусственного интеллекта, генной инженерии, микробного производства продуктов питания, передовых сельскохозяйственных систем и синтетической биологии.

Доктор Зубрин подчеркнул неэффективность фотосинтеза на ограниченном сельскохозяйственном пространстве Марса. Биотехнология предлагает многообещающее решение этой проблемы и одновременное удовлетворение потребностей Земли. Разрабатывая технологии массового производства продуктов питания с минимальными требованиями к земле, MTI стремится революционизировать способы поддержания жизни на Марсе.

Создание Института марсианских технологий представляет собой важную веху в поисках поселений людей на Марсе. Сосредоточив внимание на биотехнологиях, MTI стремится разработать необходимые технологии для обеспечения долгосрочного выживания и процветания людей в марсианской среде.

Источники: Марсианское общество.