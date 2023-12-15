В бурную неделю новостей, связанных с черепахами, произошли увлекательные открытия и празднования, демонстрирующие невероятный мир этих великолепных существ.

Раскрытие тайн ископаемых: от растений до черепах

История начинается с неожиданного поворота, когда окаменелые овалы, найденные в Колумбии, первоначально идентифицированные как окаменелости растений, оказались чем-то совершенно другим. Исследователи повторно исследовали эти окаменелости и обнаружили, что на самом деле это были только что вылупившиеся черепахи. Линии на окаменелостях, которые ранее считались жилками растений, оказались нижней стороной панциря черепахи. Дальнейшее расследование привело к идентификации вылупившихся птенцов как вымершего вида морских черепах Desmatochelys Padillai. Эта неожиданная находка проливает новый свет на древнее существование этих величественных существ и их эволюцию с течением времени.

Плодотворные заблуждения Уилбера Берри

Среди откровений о черепахах беззаботный отрывок демонстрирует ошибочные определения, сделанные американским ботаником Эдвардом Уилбером Берри в Колумбии. Среди своих забавных ошибок Берри принял окаменелое растение какао за фрагмент челюсти морской рептилии и ошибочно идентифицировал банановые семена как древние меловые окаменелости, а не как современные. Эти забавные ошибки служат напоминанием о сложности палеонтологических исследований и проблемах, с которыми сталкиваются ученые, собирая пазлы прошлого.

Джонатан: Замечательная жизнь

Празднования продолжаются: мы отмечаем день рождения Джонатана, старейшего из ныне живущих наземных животных. По оценкам, Джонатан вылупился примерно в 1832 году и преодолел впечатляющий рубеж в 191 год. Слепой и лишенный обоняния Джонатан прожил насыщенную и насыщенную жизнь. Примечательно, что отношения Джонатана попали в заголовки газет, подчеркнув его бисексуальность, поскольку он спаривается как с черепахами-самцами, так и с самками. Джонатан вступает в свое третье столетие и удерживает титул старейшего живого наземного животного в мире, превзойдя предыдущий рекорд, установленный Туи Малилой, лучистой черепахой, дожившей как минимум до 188 лет.

Памятный момент Марвина

Наконец, мы обращаем наше внимание на Марвина, черепаху со своей уникальной вехой. Смотритель Дэвид Рот обнаружил в аквариуме Марвина неожиданный осадок – большую серую какашку, содержащую фрагменты его панциря. Этот необычный инцидент, хотя и немного грубый, демонстрирует радости и трудности ухода за этими очаровательными созданиями.

На протяжении всей этой бурной недели новостей о черепахах мы были свидетелями богатого разнообразия и необычайных историй в королевстве черепах. От древних окаменелостей до рекордных дней рождения и даже случайных черепашьих пометов — черепахи никогда не перестают удивлять и развлекать нас своей замечательной жизнью.