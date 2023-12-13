Новый взгляд на остатки сверхновых, обнаруженный новейшим телескопом НАСА

Резюме: Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба сделал изображение в высоком разрешении остатка сверхновой Кассиопеи А (Cas A), что дает новое представление об этом космическом событии. Камера ближнего инфракрасного диапазона телескопа (NIRCam) раскрыла сложные детали «расширяющейся оболочки материала, врезающейся в газ, выделяемый звездой, прежде чем она взорвалась». Исследователи особенно поражены нитями, оставшимися после взрыва звезды, сравнивая их с крошечными осколками стекла. Остаток сверхновой Cas A расположен на расстоянии 11,000 340 световых лет в созвездии Кассиопеи и, по оценкам, взорвался примерно XNUMX лет назад.

Изображение, представленное в первом в истории Адвент-календаре Белого дома, демонстрирует возможности NIRCam космического телескопа Джеймса Уэбба с высоким разрешением. Телескоп, запущенный в декабре 2021 года, делает потрясающие изображения остатков сверхновых. Другой инструмент телескопа, Mid-Infrared Instrument (MIRI), ранее сделал снимок Cas A, обнаружив новые и неожиданные особенности внутренней оболочки остатка. Однако недавнее изображение, сделанное NIRCam, предлагает другую перспективу и высветило детали, которые могут дать дальнейшее понимание загадочного «Зеленого монстра» — петли зеленого света, обнаруженной в центральной полости Каса А.

Изображение высокой четкости космического телескопа Джеймса Уэбба привлекло широкое внимание с тех пор, как президент Байден представил его в июле 2022 года. Этот преемник космического телескопа Хаббла стоимостью 10 миллиардов долларов вызвал ажиотаж среди ученых и любителей астрономии. Его расширенные возможности позволяют проводить детальные наблюдения за галактиками и космическими явлениями, способствуя нашему пониманию Вселенной.

«Этот телескоп воплощает в себе то, как Америка будет руководить миром, не примером нашей мощи, а силой нашего примера», — заявил президент Байден во время презентации.

Космический телескоп Джеймса Уэбба продолжает раскрывать чудеса Вселенной, внося значительный вклад в наши знания об остатках сверхновых и других небесных объектах. Ученые ожидают, что дальнейшее исследование и анализ изображения Cas A и других данных, полученных телескопом, в ближайшие годы приведут к новым революционным открытиям.

(Источник: Fox News)