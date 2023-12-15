Основные дебюты ракет запланированы на 2024 год: Vulcan и New Glenn

В мире ракетных запусков 2023 год стал знаменательным годом для дебютов. И Starship SpaceX, и японский H3 впервые поднялись в небо. В 2024 году нас ждут несколько крупных дебютов ракет, в том числе Vulcan от United Launch Alliance и долгожданный New Glenn от Blue Origin.

Дебют Vulcan компании United Launch Alliance запланирован на январь 2024 года. Ожидается, что эта ракета изменит правила игры, предложив большую эффективность и гибкость по сравнению со своими предшественниками. Vulcan будет использовать двигатели BE-4 от Blue Origin, обеспечивающие повышенные характеристики и способность поднимать тяжелые полезные нагрузки.

С другой стороны, New Glenn от Blue Origin долгожданная, и ее дебют также запланирован на 2024 год. Эта мощная ракета предназначена для доставки в космос как коммерческих, так и правительственных грузов. Благодаря многоразовой первой ступени и массивному обтекателю полезной нагрузки New Glenn стремится конкурировать с Falcon Heavy от SpaceX и другими тяжелыми ракетами.

Очевидно, что гонка за доминирование в космосе накаляется: и United Launch Alliance, и Blue Origin стремятся произвести революцию в отрасли. Эти ракетные дебюты знаменуют собой важную веху в освоении космоса и возможностях коммерческих запусков.

Из других новостей следует отметить некоторые неудачи в ракетной промышленности. Avio, итальянский производитель ракет, недавно столкнулся с серьезной проблемой, когда они потеряли топливные баки, необходимые для окончательного запуска европейской ракеты Vega. Хотя существует план решения этой проблемы, это приведет к задержке на несколько месяцев. Потерянные танки на свалке? Трудно поверить, как такое критическое ракетное оборудование могло оказаться не на своем месте.

Тем временем китайский запуск Landspace успешно отправил спутники на орбиту с помощью своей ракеты Zhuque 2, работающей на метане. Это достижение делает Zhuque 2 первой в истории орбитальной ракетой, работающей на метане. Следующая разработка Landspace, ракета Zhuque 3, призвана составить конкуренцию Falcon 9 от SpaceX и будет иметь многоразовую первую ступень.

Наконец, Northrop Grumman провела испытания нового твердотопливного ракетного двигателя SMART Demo, в котором демонстрируются инновационные технологии и материалы, включая методы 3D-печати. Это испытание является первым шагом на пути к повышению эффективности производства твердотопливных ракетных двигателей и решению проблем, связанных с цепочкой поставок.

Поскольку ракетная промышленность продолжает развиваться, мы можем ожидать более интересных разработок и прорывов в ближайшие годы. Гонка за покорение космоса уже началась, и эти крупные ракетные дебюты — это только начало.