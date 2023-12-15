Астрофотографы бросили вызов облачному небу, чтобы запечатлеть метеорный поток Геминиды

Несмотря на облачное небо, астрофотографы Новой Зеландии успешно сделали потрясающие снимки метеорного потока Геминиды во время его пика прошлой ночью. Ежегодный метеорный дождь, который происходит в период с конца ноября по середину декабря, порадовал звездочетов по всей стране, поскольку они с нетерпением смотрели вверх, чтобы стать свидетелями небесного зрелища.

Один из таких астрофотографов, Брендан Ларсен, поделился своим опытом съемки метеоров возле Нью-Плимута. Ларсен установил свое оборудование около 10:30 и терпеливо ждал метеоритного дождя. Больше часа он безуспешно обшаривал ночное небо. Однако незадолго до полуночи Ларсен стал свидетелем завораживающего зрелища: несколько метеоров пронеслись по небу из созвездия Близнецов.

В интервью 1News Ларсен назвал этот опыт «довольно крутым». Ему удалось запечатлеть около четырех метеоров, прежде чем облака затмили зрелище. Хотя на его фотографиях также были изображены спутники, отличить их от метеоров оказалось непросто. Тем не менее, Ларсен был в восторге от результатов фотосессии.

Интересно, что Ларсен отметил, что метеорный поток Геминиды в этом году продемонстрировал уникальные характеристики по сравнению с предыдущими годами. Он описал то, как материалы исходили из сияющей точки, напоминая портал в другое измерение или гипердвигатель из «Звездного пути». По словам Ларсена, это было сюрреалистическое и необыкновенное зрелище, выделяющее этот метеоритный дождь среди других, свидетелем которых он стал.

Ларсен не только сделал захватывающие фотографии, но и фотографы из Global Meteor Network также внесли свой вклад в создание коллекции. Их изображения представляли собой коллаж из метеоров, проносящихся по небу, что еще больше подчеркивало небесное чудо метеорного потока Геминиды.

Несмотря на проблемы, создаваемые периодическим облачным покровом, астрофотографы настойчиво ищут возможности запечатлеть величие небесных явлений. Их преданность делу позволяет нам ценить и восхищаться красотой и тайнами Вселенной.