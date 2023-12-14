Ученые поражены удивительным открытием богатого органикой образца с астероида Бенну

Резюме: Исследователи НАСА недавно исследовали образец, собранный с астероида Бенну, и сделали революционное открытие. Образец содержит неожиданно разнообразную коллекцию углеродсодержащих молекул, что позволяет предположить, что он содержит остатки ранней Солнечной системы. Ученым пока удалось получить лишь небольшую часть образца и они с нетерпением ждут разрешения на использование новых инструментов для дальнейшего исследования. Они описали образец как имеющий «текстуру, напоминающую цветную капусту» и содержащий темные частицы, которые цепляются за все, к чему прикасаются. Материал, обнаруженный на астероиде, называют «крупнейшим нетронутым резервуаром» такого рода на Земле, а его органические соединения могут дать представление о происхождении жизни на нашей планете. Кроме того, анализ образца выявил присутствие магния, натрия и фосфатов, что еще больше углубляет загадку состава астероида. Это удивительное открытие вызвало волнение и любопытство среди учёных, которые теперь стремятся раскрыть секреты, хранящиеся в этой внеземной породе.

Первоисточник: https://www.moneycontrol.com/news/world/scientists-stumped-by-organic-rich-sample-from-asteroid-bennu-6259231.html.