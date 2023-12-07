Обнаружен новый метод намагничивания сплавов с помощью лазерных импульсов

Исследователи из Центра Гельмгольца в Дрездене-Россендорфе (HZDR) и Лазерного института Hochschule Mittweida (LHM) сделали неожиданное открытие о намагничивании сплавов железа с помощью ультракоротких лазерных импульсов. В предыдущем эксперименте тонкий слой железо-алюминиевого сплава был облучен лазерными импульсами и стал магнитным. Теперь исследователи обнаружили, что то же явление происходит со сплавом железа и ванадия, имеющим другую атомную структуру.

Используя метод, называемый методом накачки-зонда, исследователи наблюдали реакцию материала на лазерное облучение. Сплав облучается сильным лазерным импульсом для его намагничивания, а более слабый импульс отражается от поверхности материала. Анализируя отраженный импульс, исследователи могут определить физические свойства материала. Этот процесс повторяется с увеличением временных интервалов между двумя импульсами, создавая временной ряд данных, характеризующий процессы, вызванные лазерным возбуждением.

Исследователи обнаружили, что как железо-алюминиевые, так и железо-ванадиевые сплавы кратковременно плавятся в точке облучения под воздействием лазера, стирая предыдущую структуру и создавая небольшую магнитную область. Это говорит о том, что это явление не ограничивается конкретной структурой материала, а может наблюдаться в различных атомных расположениях.

Это открытие открывает потенциальные возможности применения в различных областях. Например, намагничивание, вызванное лазером, можно использовать для размещения крошечных магнитов на поверхности чипа, что позволит создавать чувствительные магнитные датчики или магнитные хранилища данных. Это также может иметь значение для спинтроники, нового типа электроники, которая использует магнитные сигналы для цифровых вычислительных процессов.

В настоящее время ведутся дальнейшие исследования, чтобы понять процесс перегруппировки атомов во время намагничивания. Исследователи стремятся изучить этот процесс с помощью интенсивных рентгеновских лучей, чтобы наблюдать, как атомы реорганизуются. Эта работа дает многообещающее представление о новом методе намагничивания сплавов, расширяет наше понимание фундаментальных свойств материалов и открывает возможности для технологического прогресса в будущем.

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