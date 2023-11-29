Новое понимание происхождения строительных блоков жизни

Инновационное исследование, проведенное исследователями из Американского химического общества, изменило наше понимание происхождения основных строительных блоков жизни. Вопреки традиционному мнению, исследование показывает, что карбаминовая кислота, простая аминокислота, могла образоваться в ледяной среде вблизи новорожденных звезд или планет, ставя под сомнение представление о том, что эти строительные блоки возникли исключительно на ранней Земле.

Исследование предполагает, что пребиотические молекулы, сыгравшие решающую роль в развитии жизни, могли возникнуть не в океанах нашей планеты, а в условиях крайнего холода межзвездных льдов. Эти межзвездные льды, состоящие из воды и различных газов, существуют в холодных сферах космоса и могли быть источником строительных блоков жизни.

Ранее было широко распространено мнение, что аминокислоты, жизненно важные для существования жизни, либо были произведены в результате реакций на пребиотической Земле, либо занесены на нашу планету метеоритами. Однако происхождение и период формирования этих фундаментальных строительных блоков оставались загадкой.

Чтобы разгадать эту тайну, исследовательская группа под руководством Ральфа Кайзера и Агнес Чанг провела эксперименты по моделированию условий в межзвездных льдах. Они создали модели льда, используя аммиак и углекислый газ, и наблюдали за их химическими реакциями по мере постепенного нагревания на серебряной подложке. Используя передовую инфракрасную спектроскопию с преобразованием Фурье (FTIR), они успешно обнаружили образование карбаминовой кислоты и карбамата аммония при невероятно низких температурах.

Эти результаты показывают, что предшественники сложных аминокислот могли образоваться на самых ранних и самых холодных стадиях развития звезд. Вместо того, чтобы быть ограниченными ранней Землей, эти молекулы могли присутствовать в качестве сырья в солнечных системах, включая нашу собственную, а затем доставляться на нашу планету кометами или метеоритами.

Значение этого исследования выходит за рамки нашего понимания происхождения жизни. Исследование открывает новые возможности для исследования дальнего космоса, предполагая, что такие инструменты, как космический телескоп Джеймса Уэбба, могут быть использованы для поиска этих пребиотических молекул в далеких регионах звездообразования, обеспечивая дальнейшее понимание тайны зарождения жизни.

источники:

– Американское химическое общество: https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/newsreleases/2021/june/a-new-path-to-our-primordial-past.html