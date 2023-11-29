Новый прорыв в области лазерной связи для исследования дальнего космоса

Недавно в рамках миссии НАСА «Психея» произошло выдающееся научное достижение, ставшее важной вехой в области исследования дальнего космоса. Команда, стоящая за миссией, успешно продемонстрировала лазерную связь на самом большом из когда-либо зарегистрированных расстоянии. Это прорыв, который может революционизировать наше понимание происхождения Вселенной.

Зонд «Психея», запущенный в середине октября, направляется для исследования астероида, состоящего в основном из металлов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера. В течение следующих шести лет зонд пройдет примерно 3.6 миллиарда километров, чтобы достичь внешней области главного пояса астероидов. В рамках этой амбициозной миссии Демонстрация технологий оптической связи в дальнем космосе (DSOC) проводит собственный эксперимент в течение первых двух лет путешествия.

DSOC стремится расширить границы широкополосной лазерной связи в Соединенных Штатах, проверяя передачу и прием данных с использованием инфракрасного лазера, который едва виден невооруженным глазом. По сравнению с традиционными радиоволновыми системами, использовавшимися в прошлых миссиях НАСА, эта лазерная технология способна передавать данные со скоростью от 10 до 100 раз быстрее.

Недавнее достижение DSOC «первого света» является выдающимся достижением. Команда успешно передала и получила данные с помощью закодированного лазерного луча, преодолев расстояние почти в 10 миллионов миль. Это расстояние примерно в 40 раз превышает расстояние от Луны до Земли, что подчеркивает эффективность и дальность лазерной связи.

Труди Кортес, директор по демонстрациям технологий Дирекции космических технологий НАСА, выразила свое волнение по поводу этого достижения, заявив: «Достижение «первого света» — одна из многих важных вех, ожидаемых на DSOC в ближайшие месяцы, прокладывающая путь к высоким достижениям. высокоскоростная связь, способная передавать научную информацию, изображения высокой четкости и потоковое видео в поддержку следующего амбициозного начинания человечества: отправки людей на Марс».

Хотя лазерная связь ранее тестировалась в космосе, сейчас она впервые используется для исследования дальнего космоса, требующего точного наведения на расстояние в миллионы километров. Успешная интеграция наземных средств и кабины экипажа во время недавних испытаний является свидетельством огромной напряженной работы и сотрудничества между DSOC и оперативными группами Psyche.

По мере продвижения миссии DSOC ожидаются дальнейшие проблемы. Команда сосредоточится на повышении точности наведения лазера и устранении потенциальных проблем с приемом, вызванных движением и вращением космического корабля и Земли. Тем не менее, этот прорыв в технологии лазерной связи приближает нас к разгадке тайн Вселенной и открывает путь для будущих достижений в исследовании Марса человеком.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое лазерная связь?

Лазерная связь, также известная как оптическая связь, представляет собой метод передачи данных с использованием сфокусированных световых импульсов, генерируемых лазерами. Он потенциально может передавать данные на гораздо более высоких скоростях по сравнению с традиционными радиоволновыми системами.

2. Какую пользу лазерная связь приносит исследованию дальнего космоса?

Технология лазерной связи обеспечивает более быструю передачу данных, позволяя передавать научную информацию, изображения высокой четкости и даже потоковое видео на большие расстояния. Это могло бы значительно повысить эффективность и результативность миссий в дальний космос.

3. Чем миссия DSOC отличается от предыдущих испытаний лазерной связи?

Миссия DSOC представляет собой первый случай использования лазерной связи в глубоком космосе. Предыдущие испытания были сосредоточены на оптической связи с низкой околоземной орбиты на Луну, тогда как миссия DSOC требует точного наведения на расстояние в миллионы километров.

4. Каковы потенциальные применения технологий лазерной связи?

Технология лазерной связи может способствовать развитию различных областей, таких как исследование космоса, телекоммуникации и научные исследования. Это может способствовать более быстрой и надежной передаче данных, что приведет к новым открытиям и достижениям.

5. Как лазерная связь повлияет на будущие миссии на Марс?

Если миссия DSOC окажется успешной в течение следующих нескольких лет, она может заложить основу для будущих коммуникационных технологий, используемых при исследовании Марса человеком. Более высокие скорости передачи данных с помощью лазерной связи могут значительно улучшить связь между Марсом и Землей во время пилотируемых миссий.

источники:

– НАСА: https://www.nasa.gov/feature/jpl/psyche-spacecraft-achieves-a-major-milestone.

– Калифорнийский технологический институт: https://www.caltech.edu/about/news/first-light-for-nasa-laser-communication-demonstration.