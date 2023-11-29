Будущее космических исследований Индии: Гаганьян занимает центральное место

Индийская организация космических исследований (ISRO) нацелилась на серию амбициозных миссий, среди которых Гаганьян, первый индийский пилотируемый космический проект, будет иметь приоритет. Председатель ISRO С. Соманат подчеркнул приверженность агентства этому новаторскому проекту во время недавнего Глобального энергетического парламента 2023 года в Калькутте.

Основная цель Гаганьяна — запустить людей в космос, разместив их на низкой околоземной орбите на высоте 400 километров для трехдневной миссии. Этот выдающийся подвиг, запланированный на 2025 год, означает вступление Индии в элитную группу стран, способных совершать пилотируемые космические путешествия.

Председатель ISRO также представил стратегический план по созданию собственной космической станции в Индии. Агентство намерено построить первоначальный модуль к 2028 году и завершить проект к 2035 году. Эта дальновидная инициатива соответствует видению премьер-министра Нарендры Моди относительно индийской космической станции и пилотируемой миссии на Луну к 2040 году.

В рамках замечательного сотрудничества Билл Нельсон, администратор НАСА, объявил, что космическое агентство США окажет помощь в подготовке индийского астронавта к концу 2024 года. Это партнерство подчеркивает растущее сотрудничество и обмен опытом между двумя космическими державами.

Предстоящие проекты ISRO не заканчиваются Гаганьяном и космической станцией. Aditya L1, первая индийская космическая миссия, посвященная изучению Солнца, приближается к месту назначения. Ожидается, что к 7 января он достигнет точки Лагранжа 1 (L1), расположенной примерно в 1.5 миллионах километров от Земли. Такое стратегическое расположение позволит Адитье L1 непрерывно наблюдать за солнцем, не отвлекаясь на затмения.

Недавний успех индийской лунной миссии «Чандраян-3» еще больше подогрел энтузиазм страны в освоении космоса. Индия стала четвертой страной, совершившей успешную высадку на Луну, и первой, приземлившейся в южном регионе Луны. Соманат с гордостью подчеркнул, что Индия полагалась исключительно на свои собственные научные и инженерные достижения при разработке космического корабля и плана миссии.

Во время Парламента глобальной энергетики председатель ISRO С. Соманат был удостоен награды губернатора за выдающиеся достижения от губернатора Западной Бенгалии К. В. Ананды Бозе. Это признание не только отмечает лидерство Соманата, но и выдающиеся достижения Индийского космического агентства.

По мере того, как Индия выходит на новые рубежи освоения космоса, беспрецедентная преданность делу, инновации и самостоятельность ISRO делают страну грозной силой в мировом космическом сообществе.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое Гаганьян?

«Гаганьян» — это первая индийская программа пилотируемых космических полетов, целью которой является запуск астронавтов в космос и размещение их на низкой околоземной орбите для трехдневной миссии.

2. Каковы планы ISRO на будущее?

В планы ISRO на будущее входит создание индийской космической станции к 2035 году и осуществление пилотируемой миссии на Луну к 2040 году.

3. Что такое Адитья L1?

Aditya L1 — первая индийская космическая миссия, предназначенная для изучения Солнца. Он будет расположен в точке Лагранжа 1 (L1), примерно в 1.5 миллионах километров от Земли, что позволит осуществлять непрерывные наблюдения за Солнцем.

4. Что такое Чандраян-3?

«Чандраян-3» — это индийская лунная миссия, в ходе которой космический корабль успешно приземлился в южном регионе Луны, что сделало Индию четвертой страной, совершившей мягкую посадку на Луну.

источники:

– India.com: [ссылка](https://www.india.com/news/india/how-isro-aims-to-achieve-human-space-flight-in-gaganyaan-avert-uttrakhand-tunnel-like -инцидент-5730842/)