Космическое агентство Индии изучает возможность сотрудничества с мировыми космическими компаниями

Индийское космическое агентство, Индийская организация космических исследований (ISRO), активно изучает возможности совместного сотрудничества с известными мировыми космическими компаниями, включая Boeing Co., Blue Origin LLC и Voyager Space Holdings Inc. Это событие происходит в связи с визитом администратора НАСА Билла Нельсона в Индию. укрепить растущее партнерство между Соединенными Штатами и Индией в области космического пространства.

Ожидается, что в потенциальном сотрудничестве будут участвовать не только ISRO, но и индийские коммерческие организации, как заявило Министерство космоса Индии. Участие этих глобальных космических компаний означает повышение уровня сотрудничества и обмена опытом между США и Индией в сфере исследования космоса.

В рамках визита Нельсона он посетит объекты в Бангалоре, которые занимаются тестированием и интеграцией космических аппаратов для совместной американо-индийской миссии по наблюдению Земли, запуск которой запланирован на 2024 год. Этот визит укрепляет углубляющийся союз НАСА с ISRO, который достиг значительных успехов. вехи этого года, такие как успешная посадка космического корабля возле южного полюса Луны.

Кроме того, ISRO и НАСА работают вместе над отправкой индийского астронавта на Международную космическую станцию ​​в следующем году. Кроме того, Индия присоединилась к «Соглашению Артемиды», инициативе под руководством США, в которой участвуют более двух десятков стран, что свидетельствует о ее приверженности установлению руководящих принципов исследования космоса.

Blue Origin, космическая компания, основанная Джеффом Безосом, выразила большой интерес к использованию индийской ракеты в качестве капсулы для экипажа для своей предлагаемой космической станции под названием Orbital Reef на низкой околоземной орбите. Также ведутся переговоры между Blue Origin и Larsen & Toubro Ltd., индийским производителем инженерного оборудования, о сотрудничестве в области возможностей орбитального запуска.

Компания Voyager Space Holdings, базирующаяся в Денвере, объявила о предварительном соглашении с коммерческим подразделением ISRO, NewSpace India Ltd., на изучение использования индийских ракет для запуска и развертывания небольших спутников. Они также подписали меморандум о взаимопонимании с ISRO о потенциальном использовании пилотируемого космического корабля ISRO под названием «Гаганьян» для обслуживания предлагаемой ими космической станции Starlab.

Хотя компания Boeing рассматривает возможность разработки и производства симулятора космической капсулы для индийского проекта пилотируемого космического полета, контракт еще не подписан.

Амбициозные будущие проекты Индии включают запуск первой пилотируемой миссии в 2025 году, разработку ракеты-носителя следующего поколения и новой стартовой площадки для лунных миссий, создание космической станции к 2035 году и выполнение миссий на Венеру и Марс.

FAQ

1. Кто изучает возможности сотрудничества с индийским космическим агентством?

Индийское космическое агентство ISRO изучает возможности сотрудничества с глобальными космическими компаниями, такими как Boeing Co., Blue Origin LLC и Voyager Space Holdings Inc.

2. Какова цель визита администратора НАСА Билла Нельсона в Индию?

Визит Билла Нельсона в Индию направлен на укрепление партнерства между НАСА и ISRO и посещение объектов, участвующих в совместной американо-индийской миссии по наблюдению Земли.

3. К какой инициативе, поддержанной США, присоединилась Индия?

Индия присоединилась к «Соглашениям Артемиды» — инициативе под руководством США, в которой участвуют более двух десятков стран и направленной на установление принципов освоения космоса.

4. Какие потенциальные варианты сотрудничества изучаются?

Blue Origin заинтересована в использовании индийской ракеты для предлагаемой космической станции, а Voyager Space Holdings изучает возможность использования индийских ракет для запуска небольших спутников и потенциального использования пилотируемых космических кораблей ISRO.

5. Каковы предстоящие космические проекты Индии?

Индия планирует запустить свою первую пилотируемую миссию в 2025 году, разработать ракету-носитель и стартовую площадку следующего поколения, создать космическую станцию ​​к 2035 году и осуществить миссии на Венеру и Марс.