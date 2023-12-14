Новые данные свидетельствуют о том, что люди, а не изменение климата, ответственны за сокращение численности крупных млекопитающих

Недавнее исследование Орхусского университета бросает вызов давнему убеждению, что изменение климата было основной причиной резкого сокращения численности крупных млекопитающих за последние несколько тысячелетий. Вместо этого исследование предполагает, что люди были главным виновником этого снижения.

Под руководством профессора Йенса-Кристиана Свеннинга исследователи проанализировали ДНК 139 ныне живущих видов крупных млекопитающих и обнаружили повсеместное и значительное сокращение их популяций около 50,000 XNUMX лет назад. Это совпадает с повсеместной колонизацией мира современными людьми.

В отличие от предыдущих теорий, которые обвиняли колебания климата в вымираниях, результаты исследования указывают на то, что наиболее вероятным объяснением являются люди. Профессор Свеннинг объяснил: «За последние 800,000 XNUMX лет земной шар колебался между ледниковыми периодами и межледниковыми периодами… Поэтому наиболее вероятным объяснением являются люди».

Для проведения исследования ученые собрали данные картированных геномов видов со всего мира. Этот огромный объем данных, составляющий примерно 3 миллиарда точек данных на каждый вид, потребовал значительных вычислительных мощностей и времени для анализа.

Анализируя мутации в ДНК, исследователи смогли оценить размер популяции каждого вида с течением времени. Чем больше мутаций, тем больше популяция. Этот подход бросает вызов широко цитируемому примеру вымирания шерстистого мамонта из-за изменения климата, поскольку он неточно отражает более широкую тенденцию сокращения мегафауны.

Хотя исследование, представленное в этом исследовании, вносит свой вклад в продолжающиеся дебаты, оно предоставляет убедительные доказательства против изменения климата как основной причины сокращения численности крупных млекопитающих. Как отметил профессор Свеннинг: «Учитывая богатые данные, которыми мы сейчас располагаем, трудно отрицать, что… люди распространились по земному шару… и впоследствии их популяция выросла».

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, открывает новые возможности для понимания влияния вмешательства человека на глобальные экосистемы и подчеркивает необходимость дальнейших исследований в этой области.