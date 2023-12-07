Малый бизнес и стартапы приглашены присоединиться к когорте Catalyst Accelerator по повышению осведомленности о космической сфере

Новая возможность открылась для малого бизнеса и стартапов, заинтересованных в космической отрасли. В Catalyst Accelerator находится 13-я группа, целью которой является изучение того, как Космические силы США могут использовать коммерческие возможности для повышения осведомленности о космической сфере. Основное внимание в этой группе уделяется разработанному в США программному обеспечению, позволяющему объединять и обрабатывать данные.

Космические силы США стремятся использовать коммерческие данные и инструменты для улучшения понимания космической среды и укрепления общей безопасности. Области интересов для этой группы включают сопровождение космических запусков, классификацию некоррелированных треков, средства принятия решений оператором, классификацию движения спутниковых аппаратов и типов объектов, обнаружение событий и прогнозную аналитику.

Акселератор Space Domain Awareness Accelerator будет состоять из трехмесячной программы, которая продлится с 19 марта по 13 июня. За это время для участия в акселераторе будут выбраны восемь компаний. Программа завершится мероприятием Demo Day, предоставляющим участникам возможность продемонстрировать свои инновации.

Catalyst Accelerator — это ускоритель, ориентированный на NewSpace, который тесно сотрудничает с Управлением космических аппаратов Исследовательской лаборатории ВВС и Космическими силами. Его основная цель — наладить контакты с малым бизнесом и стартапами для содействия инновациям в технологиях двойного назначения.

Эта новая когорта предоставляет предпринимателям уникальный шанс внести свой вклад в космическую отрасль и сотрудничать с правительством и лидерами отрасли. Он предлагает стартапам возможность получить ценную информацию и рекомендации для ускорения их роста в космической сфере.

Если вы хотите узнать больше о последних событиях в космической отрасли и ее будущей траектории, не пропустите предстоящий 5 марта Космический саммит Потомакского клуба офицеров. Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы присоединиться к экспертам отрасли и изучить возможности в этом быстро развивающемся мире. сектор.